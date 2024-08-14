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前所未有接近製作核彈！伊朗打算恢復引爆用雷管測試

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
3名在伊朗的獨立消息人士透露，德黑蘭計畫恢復核彈雷管測試。圖為2019年7月伊朗國旗在國際原子能總署飄揚畫面。路透
3名在伊朗的獨立消息人士透露，德黑蘭計畫恢復核彈雷管測試。圖為2019年7月伊朗國旗在國際原子能總署飄揚畫面。路透

伊朗國際（Iran International）報導，3名在伊朗的獨立消息人士透露，德黑蘭計畫恢復核彈雷管測試，通過改制秘密核武計畫中重要的「國防創新與研究組織」（SPND）來推進生產核彈雷管的進程，前所未有接近製作核彈的時刻。

核武涉及複雜的研製周期，其中有3大不可或缺的要素：製作核武的高濃度濃縮鈾、負責引爆的雷管和足以搭載核彈頭的飛彈裝置。

今年1月20日，伊朗利用革命衛隊開發名為「加埃姆100型」（Qaem-100）的3節式載具，將一枚名為「索拉雅」（Sorayya）的研究衛星送入軌道，說明具備發射遠程彈道飛彈的技術。此外，自從美國退出「聯合全面行動計畫」（JCPOA），伊朗已將濃縮鈾純度提高到60%，並累積充足存量，可能在短時間內生產多枚核彈。

而在時任總統萊希（Ebrahim Raisi）5月墜機身亡前不到一個月，伊朗國會通過改制「國防創新與研究組織」（SPND），該組織不再隸屬國防部，改由最高領袖哈米尼直接發號施令，且預算獨立於國家審計機關。

消息人士指出，SPND負責開發核武雷管，並且在秘密核武「阿麥德計畫」（Project Amad）曝光後，改以「計畫110」（Project 110）為幌子持續進行。

美國情報機構數年來在年度報告皆稱，伊朗「目前沒有進行生產可測試核子裝置所需的關鍵核武開發活動」，不過美國國家情報總監於7月發表的報告中刪減該句，且表明伊朗「已經採取能更好生產核裝置的活動」。

伊朗 國防部 核武

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