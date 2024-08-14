數據回顧岸田近3年執政 日股走高防衛預算續增

日本首相、自民黨總裁岸田文雄今天拋出不參選總裁選舉的政壇震撼彈，代表將卸下首相職務。日經新聞從數據回顧岸田近3年執政成績，可以看到日股整體走高、防衛預算續增。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。

但在輿論普遍不支持尋求連任的壓力下，岸田今天在首相官邸召開記者會，宣布將不會參選預定9月將舉行的自民黨總裁選舉。從2021年10月4日上任首相，岸田到自民黨新任總裁產生後卸任首相時的任期約3年。

●執政逾千天 二戰後首相第8人

岸田執政到今天1046天，預估到9月30日時為1093天，在二次大戰後的35名首相中，岸田是第8位在任時間逾千天的首相。

如果只看21世紀的日本首相，岸田在位期間長度僅次於安倍晉三與小泉純一郎，排名第3。

●民調在20%多低檔徘徊

日本經濟新聞最近一次民調顯示，今年7月岸田內閣支持率為28%，從自民黨內派閥爆發政治獻金申報違法醜聞後，岸田內閣從2023年12月起的民調始終維持在2字頭低檔，甚至今年2月及6月還以25%的數字「觸底」。

岸田內閣支持率在剛上任的2021年10月為59%，執政生涯高峰出現在2022年5月的66%，之後雖走下坡，但在2023年4月又反彈回升到52%，不過，此後逐步下滑未再見明顯起色。

●日經指數整體走高 日圓持續走貶

日本股市日經平均指數從岸田上任時的2萬8000點左右，到今年3月時一度漲破4萬點，時隔約34年再現1989年泡沫經濟時期的高峰水準。

日經平均指數甚至在今年8月出現過一天暴跌幅度創歷史新高的情況，然後隔天又快速反彈出現最大漲幅。

美元兌日圓從岸田上任時的2021年10月為1美元兌換約110日圓持續走貶，到今年4月29日出現睽違34年貶破160日圓的情況，導致日本政府與日本銀行從4月底到5月出手干預匯市。

今年6月到7月日圓一度再貶到1美元兌換161日圓水準，創下約37年半來新低，日本政府與日銀再度出手干預。

●外交走訪32國 防衛預算增加

岸田過去近3年共出訪32個國家，其中最多的是訪美8次，並於今年4月獲邀以國賓身分訪美，成為9年來首位日本首相。

印度太平洋也是岸田經常出訪的目的地，其中赴印度及印尼各3次，也訪問過新加坡2次。岸田意圖讓外界意識到中國擴張海洋等對安全保障帶來的憂慮，並深化跟各國的合作。

岸田7月也在東京舉行「太平洋島國峰會」（PALM），強化與南太島國間關係。

日本政府2022年通過安全保障相關3份文件，決定將原本只占國內生產毛額（GDP）不到1%的防衛相關經費擴編到2%。

在岸田政府之前，日本防衛相關經費約5兆日圓，根據防衛大臣木原稔日前公布的數字，2024年度編列數增加到8兆9000億日圓。