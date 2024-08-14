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民調低迷黨內現逼宮聲浪 岸田被迫放棄尋求連任

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本首相岸田文雄。歐新社
日本首相岸田文雄。歐新社

日本首相、自民黨總裁岸田文雄今天拋出不參選總裁選舉的政壇震撼彈，代表將卸下首相職務。日媒分析，岸田內閣支持率持續低迷導致黨內「逼宮」聲浪不斷，不得不放棄尋求連任。

日本讀賣新聞及共同社報導，岸田將成為繼前任首相菅義偉後，又一位不參選自民黨總裁選舉的現任首相。

回顧2021年9月3日，菅義偉突然宣布不參加自民黨總裁選舉，震驚日本政壇。當時日媒分析，菅義偉因防疫不力及提出人事改組引發黨內反彈，最後不得不放棄連任之路。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。

TBS電視台本月稍早報導，根據日本新聞網（JNN）8月5日公布的最新民調，有70%受訪者希望自民黨總裁選舉出現「輪替」，也就是總裁換成岸田以外的人擔任；就算只看受訪者中的自民黨基本盤，也有近6成認為總裁應該換人。

被問到自民黨內誰適合擔任下一任首相，最多受訪者選擇前幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎排名第2、數位大臣河野太郎排名第3；岸田僅排在第6名。

在這種輿論普遍不支持尋求連任的壓力下，岸田今天在首相官邸召開記者會，宣布將不會參選預定9月將舉行的自民黨總裁選舉。從2021年10月4日上任首相，岸田到自民黨新任總裁產生後卸任首相時的任期約3年。

受到自民黨內派閥違反政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）的影響，岸田內閣支持率一直在20%多的低檔徘徊，因此今天不得回應黨內明顯增加的「逼宮」聲浪決定放棄尋求連任。

儘管岸田過去一段時間不斷尋求角逐連任總裁的可能，但內閣支持率始終未見起色。根據讀賣新聞所做民調，岸田內閣支持率從2023年11月以來長期維持在20%多，自民黨青壯派人士私下表示「在岸田率領下無法迎戰下次眾議院大選」，這種危機感持續在自民黨蔓延。

面對在岸田率領下要迎戰下次眾議院大選恐將面臨苦戰，所以黨內之前已出現要求岸田請辭的聲浪。本屆眾議員任期到2025年10月30日屆滿，至遲再過一年多就要舉行眾議院大選。

日本 自民黨

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