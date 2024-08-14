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最快15日解除！日氣象廳偵測到「深層低頻地震」 續發南海海槽警告

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本氣象廳持續發布「南海海槽地震臨時情報」，倘若地震活動與地殼變動持續沒有變化，最快15日解除。取自NHK官網
日本氣象廳持續發布「南海海槽地震臨時情報」，倘若地震活動與地殼變動持續沒有變化，最快15日解除。取自NHK官網

日本宮崎縣8日發生震度6弱、規模7.1強震後，日本氣象廳隨即發布「南海海槽地震臨時情報」，警告未來一周內恐有大地震出現，距離地震至今已過6天，雖然並未偵測到地震活動，但日本氣象廳表示「深層低頻地震」接連發生，仍持續發布南海海槽地震警報。

根據日本氣象廳公布南海海槽地震的「假想震源區」，指出所劃區域發生強震的風險仍較高。據氣象廳統計，自8日強震後共發生23起餘震，8日當天有8次地震，9日有11起，10日及11日個2起，12日有1起，13日及14日尚未觀測到，而最大餘震震度僅3級。

氣象廳稱，目前在南海海槽地震的假想震源區，截至目前尚未觀測到地殼變動和地震活動出現特殊的變化，但自8日發生地震以來，日向灘和大隅半島東部海域接連發生地震，而紀伊半島和伊勢灣均有出現「深層低頻地震」的小規模地震活動，因此持續發布「南海海槽地震警報」，呼籲民眾繼續對大地震保持警戒。

但內閣府的防災負責人13日表示，倘若地震活動與地殼變動持續沒有變化，將在15日下午5時解除「南海海槽地震臨時情報」。

南海 地震 日本

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