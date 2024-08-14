「改變的第一步就是我下台」！岸田文雄正式宣布：不參選自民黨總裁

日本首相岸田文雄於當地時間14日11時30分在官邸召開記者會，正式宣布不參加9月的自民黨總裁選舉，稱「自民黨改變的第一步，也是最直接的一步，就是我下台。」而岸田也將在新黨魁誕生後，辭去日本首相職務。

岸田文雄在記者會上說，「在這次總裁選舉中，有必要向人民堅定表明自民黨將改變。要做到這一點，重要的是進行透明和公開的選舉以及自由和活躍的辯論。」他表示，自己不參加9月的總裁選舉，是表明自民黨將轉變的明顯一步。

岸田細數任內政績，包括提高工資和促進投資以終結持續30年的通貨緊縮困境，以及在能源政策、國防和外交上取得的巨大成果，稱為此感到自豪。

他表示，由於與舊統一教、自民黨派閥和政治獻金問題等，出現一系列導致公眾對政治不信任的情況，自己有責任回應並採取措施防範再次發生，稱「雖然我受到一些批評，特別是在政治獻金問題上，但政治只有在人民信任的情況下才有可能，我做出了這個重大決定，強烈希望推進政治改革，以民為本。」

對於岸田決定，朝野各界反應各異。自民黨總裁特別助理龜岡偉民接受NHK採訪時表示，認為岸田的決定太倉促，「希望他考慮一下自民黨未來」，稱做出決定之前，應先考慮全黨意見。

自民黨岸田派的一名高階成員在接受NHK採訪時表示，「儘管岸田在外交政策、防衛政策和國內政治方面都有良好紀錄，但由於政治獻金問題，他被迫不角逐連任。這非常不幸，我為他感到難過。」

67歲的岸田文雄於2021年10月出任自民黨黨總裁，3年任期將於今年屆滿，受政治獻金醜聞影響，加上內閣支持度低迷，外界推測，岸田可能認為需要親自承擔責任，以消除信任危機。