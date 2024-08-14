【重磅快評】日本地震偵測已到了發現地底變動程度

父親節傍晚，日本鹿兒島宮崎縣日向市東側的南海海槽發生芮氏規模7.1的強烈地震，地震深度30公里；隨即引發的海嘯，劇烈程度接近讓日人聞之色變的311大震。日本人嚇到了。日本氣象廳立即展開這起地震是否與南海海槽地殼運動有關的調查，隨即發佈「南海海槽地震臨時情報」，警告兩小時內會發生巨大地震，包括影響區域及強度。

「南海海槽」位於東海海域到九州海域一帶，是板塊擠壓出的溝狀地形槽，這個區域若發生地震，可能劇烈到規模9，至少等同於311大震的強度；為了能及時應對，2017年日本氣象廳建立「地震臨時情報」制度，當主震測到一定強度時即召開專家會議研判，看是否發佈警報；因為這次地震沒有重大災情，因此氣象廳僅提醒未來有強烈地震發生的機會，要大家提高警覺。

這起地震究竟有多恐怖？氣象廳召開專家會議後仍發出劇烈地震「注意資訊」。根據以往對南海海槽引發地震的研究，每不到兩百年海槽會發生一起八級以上強烈地震，死傷規模是311地震的百倍以上；父親節的日向市海槽地震沒引很多餘震，但氣象廳仍測得規模不小的海嘯，因此仍發出近日內會有強震的「注意情報」，所幸沒有災情傳出。

這是2017年日本建立「地震臨時情報」制度後首次發出「注意情報」。日本是首次援引地震臨時情報制度作業，既然日本是首次援用，台灣氣象單位當然還沒有適當的中文譯名，更沒有留意日本這起地震的後續發展，對「注意情報」新制度沒有特別在意。

台灣對地震氣象一向疏於注意，不要說發出預警警報，甚至是地震發生後才告訴民眾剛才有地震；沒有警報，更沒有預警警報；而且告知地震發生的用詞也極不周延，通常是「正常能量釋放、無須過於緊張」，或者「相當於一顆原子彈

」的強度，但一顆原子彈是多大威力？沒人知道，這樣的告知等於沒說。

此刻台灣氣象當局該留意的是為什麼日本啟用「注意情報」新制度？是否地震偵測新制度發現新的威脅？台灣0403地震大家只注意到地表嚴重崩壞，但更嚴重的地底變動資訊則絲毫未知，這是必需付出的代價。