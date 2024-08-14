快訊

竹北貴族托嬰中心爆虐嬰 罵幼兒是屎、綁椅上不給水喝

假帳爭議連環爆都指向自己人 柯文哲搶救人設如何出招

拜登退選藏內幕 裴洛西如何展「權力的藝術」起關鍵？

M痘疫情升溫 非洲疾管中心宣布為公衛緊急事件

中央社／ 奈洛比13日綜合外電報導
非洲大陸M痘疫情日益嚴重。 路透
非洲大陸M痘疫情日益嚴重。 路透

非洲大陸M痘（Mpox）疫情日益嚴重，非洲聯盟（African Union）衛生監督機構今天宣布，此一疫情為公共衛生緊急事件，並說這項宣布吹起「採取行動的號角」。

M痘席捲多個非洲國家，特別是剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo），這個過去稱為猴痘（monkeypox）的病毒1970年首次在人類身上發現。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）負責人卡塞亞（Jean Kaseya）在線上媒體簡報會表示：「我們懷著沉重的心情，秉著對人民、非洲公民的堅定承諾，宣布M痘為非洲大陸公共衛生安全緊急事件。」

他說：「M痘現在已經跨越國界，影響非洲大陸成千上萬民眾，廣及大陸的每個角落，造成家庭破碎、痛苦與磨難。」

根據非洲疾管中心截至8月4日的資料，自2022年1月以來，非洲已有3萬8465起M痘病例，1456人不治。

世界衛生組織（WHO）緊急委員會明天將召開會議，以決定是否啟動國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）機制，這是世衛的最高等級警報。

疫情 非洲

延伸閱讀

金融業對陸曝險大減千億 銀行業年減739億元「減最多」

M痘病毒突變擴散致死率高 疾管署不排除拉高警戒

募集5000衣鞋包包助非洲防沙蚤 免稅店2天達標

飼主開直播推銷非洲旅行團 同台「金毛獅王」一臉愛睏厭世：暑假打工錢真難賺

相關新聞

「改變的第一步就是我下台」！岸田文雄正式宣布：不參選自民黨總裁

日本首相岸田文雄於當地時間14日11時30分在官邸召開記者會，正式宣布不參加9月的自民黨總裁選舉，稱「自民黨改變的第一步...

日本首相將換人！日媒：岸田文雄不參與自民黨總裁選舉

日本執政黨自民黨9月將舉行總裁選舉，NHK等日本媒體報導，首相岸田文雄不會角逐連任，代表他將會離任首相職位。

推翻墮胎權的後遺症？美國婦女緊急孕產，卻被醫院拒於門外

「緊急孕產，為何被醫院拒絕？」根據《美聯社》調查，自從2022年美國最高法院推翻羅訴韋德案後，德州孕婦被急診室拒於門外的投訴激增，而全美也超過百位懷孕女性在羅訴韋德案後被急診室拒絕或忽視。在佛羅里達和德州，有兩名女性在公共廁所流產，而在阿肯色州，有女性在急診室的要求下返家，最後出現感染性休克，腹中胎兒死亡的案例。

指紋一樣！菲律賓華裔女市長疑是共諜 遭撤職已不知去向

菲律賓監察專員辦公室今天宣布將華裔市長郭華萍撤職。這名女市長涉及多起瀆職行為，且被質疑為中國間諜，她在事件發酵後即不知去...

最快15日解除！日氣象廳偵測到「深層低頻地震」 續發南海海槽警告

日本宮崎縣8日發生震度6弱、規模7.1強震後，日本氣象廳隨即發布「南海海槽地震臨時情報」，警告未來一周內恐有大地震出現，...

委內瑞拉大選不透明 聯合國專家質疑公正性

聯合國專家小組在今天公布的報告中總結，委內瑞拉選舉委員會在處理委國具爭議的總統大選結果時，未能表現「基本的透明度與公正性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。