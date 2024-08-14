裴洛西挺台 槓澳洲前總理

澳洲前總理基廷與美國眾議院前議長裴洛西為了台灣爆發口水戰，基廷日前表示台灣是「中國的不動產」，澳洲不應介入台海衝突。裴洛西指控基廷這番話「愚蠢」，基廷則迅速回擊，稱因裴洛西「魯莽任性」訪台，差點引發美中軍事對抗。

基廷八日上澳洲廣播公司節目，談到澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）時，將台灣指為「中國不動產」，「這一切都是事關中國對台灣提出主權要求，而美國人會說，『不，不，我們會確保這些台灣人得到保護』，儘管他們正坐擁中國的不動產」，並指台灣不是澳洲的重要利益。

裴洛西則在近日同樣接受澳廣獨家訪問，主持人就基廷「台灣是中國不動產」的說法詢問她的看法。裴洛西回答，「這太荒謬了」，台灣「不是中國的不動產，他應該知道，台灣就是台灣，台灣的人民在那片土地擁有民主」。

裴洛西說，「我認為這是愚蠢的發言，我不知道他跟中國有什麼關係，讓他說出這種話，但這樣說真的不符合亞太地區安全利益」。

基廷十三日迅速回擊裴洛西。基廷表示，裴洛西「二○二二年魯莽任性訪台，差點把美國和中國帶到二戰以來首次軍事對抗」。

基廷還表示，他正代表「澳洲的國家利益，不是美國的國家利益，實際上也不是台灣的利益」。