聽新聞
test
0:00 / 0:00

裴洛西挺台 槓澳洲前總理

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

澳洲前總理基廷與美國眾議院前議長裴洛西為了台灣爆發口水戰，基廷日前表示台灣是「中國的不動產」，澳洲不應介入台海衝突。裴洛西指控基廷這番話「愚蠢」，基廷則迅速回擊，稱因裴洛西「魯莽任性」訪台，差點引發美中軍事對抗。

基廷八日上澳洲廣播公司節目，談到澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）時，將台灣指為「中國不動產」，「這一切都是事關中國對台灣提出主權要求，而美國人會說，『不，不，我們會確保這些台灣人得到保護』，儘管他們正坐擁中國的不動產」，並指台灣不是澳洲的重要利益。

裴洛西則在近日同樣接受澳廣獨家訪問，主持人就基廷「台灣是中國不動產」的說法詢問她的看法。裴洛西回答，「這太荒謬了」，台灣「不是中國的不動產，他應該知道，台灣就是台灣，台灣的人民在那片土地擁有民主」。

裴洛西說，「我認為這是愚蠢的發言，我不知道他跟中國有什麼關係，讓他說出這種話，但這樣說真的不符合亞太地區安全利益」。

基廷十三日迅速回擊裴洛西。基廷表示，裴洛西「二○二二年魯莽任性訪台，差點把美國和中國帶到二戰以來首次軍事對抗」。

基廷還表示，他正代表「澳洲的國家利益，不是美國的國家利益，實際上也不是台灣的利益」。

澳洲 美國 裴洛西

延伸閱讀

裴洛西砲轟澳前總理對台言論「愚蠢」 被反嗆訪台行「魯莽放縱」

傳私下力勸退選爆嫌隙 裴洛西坦言：還沒跟拜登講過話

裴洛西自傳將出版 爆料5年前有醫生關切川普「心理健康」：行為難理解

以色列總理在美國國會演講 裴洛西：史上最糟糕的一次

相關新聞

指紋一樣！菲律賓華裔女市長疑是共諜 遭撤職已不知去向

菲律賓監察專員辦公室今天宣布將華裔市長郭華萍撤職。這名女市長涉及多起瀆職行為，且被質疑為中國間諜，她在事件發酵後即不知去...

裴洛西挺台 槓澳洲前總理

澳洲前總理基廷與美國眾議院前議長裴洛西為了台灣爆發口水戰，基廷日前表示台灣是「中國的不動產」，澳洲不應介入台海衝突。裴洛...

傳美國擬以特赦說服委國總統下台 白宮否認

美國白宮今天表示，自7月28日委內瑞拉舉行總統選舉迄今，拜登政府並未推動委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）放...

南海緊張升高 中國大陸軍艦及海警船增加

南海緊張局勢再次升溫，菲律賓軍方表示，出現在南海菲索水域的中國海軍及海警船艦，近來有所增加

保加利亞質疑林郁婷性別禁宣傳LGBTQ 歐洲理事會關切

台灣女子拳擊好手林郁婷本屆巴黎奧運摘金，但保加利亞卻質疑她和阿爾及利亞選手克莉芙的性別，國會甚至修法嚴禁宣傳非傳統性取向...

北韓逾1.5萬學童搬平壤避洪災 金正恩勘災「邁巴赫」相隨

北韓領導人金正恩上周視察因大雨受災區，卻被媒體發現他疑似更換專車，火車廂內停放著一輛今年4月才剛在南韓上市，賓士最高級品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。