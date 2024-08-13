曾任AIT官員 台裔王涵成美國駐名古屋首位女首席領事

美國駐名古屋領事館新任首席領事王涵（Anna Wang）日前就任，成為該館有史以來首位女性首席領事。王涵的父母都是台灣人，她曾在美國在台協會（AIT）工作4年，與台灣頗有淵源。

王涵出生於美國路易斯安那州，父母親都是台灣人，屬於移民第二代。她會說日文和中文，興趣包括健身、閱讀和旅行，這次和丈夫一同派赴日本名古屋，成為美國自1920年在名古屋開設領事館以來的首位女性首席領事，任期為3年。

朝日新聞報導，王涵在橫濱研修日語後，於7月24日就任。她日前與媒體見面時表示，「作為台灣移民的後代，能夠代表國家，作為首位女性首席領事被派駐到日本的中部地區，這象徵著美國的多樣性，我對此感到自豪」。

王涵表示，「將加強與當地大學、企業及文化團體的合作，提供深化相互理解的計畫與機會」。

美國即將迎來總統大選，日本也將進行自民黨黨魁選舉。王涵也強調，「無論誰當選，我們和日本的夥伴關係都不會改變」。

根據美國駐日大使館資料，王涵於2011年加入美國國務院，在今年7月被任命為名古屋首席領事之前，她曾任南亞暨中亞事務局巴基斯坦事務辦公室的政治組主管，負責處理雙邊政治問題。她也有處理美國與印度關係的經驗，特別是美國、日本、印度和澳洲之間的「四方安全對話」（Quadrilateral SecurityDialogue）相關議題。

王涵的專長為經濟和環境議題，曾在美國在台協會（AIT）工作4年，負責監督雙邊環境、科學、技術與衛生合作。她此前也在美國駐納米比亞、沙烏地阿拉伯等國的大使館工作，這是她首次派赴日本。

王涵在喬治華盛頓大學取得國際關係碩士學位，並在紐約州立大學奧爾巴尼分校取得工商管理和行銷學士學位。在成為外交官之前，曾在消費性商品產業擔任顧問。