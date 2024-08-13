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印度涉跨國鎮壓異議人士 美加錫克領袖屢遭威脅騷擾

中央社／ 華盛頓/多倫多13日綜合外電報導

居住在美國加拿大的多位印度裔錫克領袖表示，過去1年裡他們備受威脅和騷擾，幕後黑手指向新德里政府。人權組織指出，此舉堪稱最嚴重的「跨國鎮壓」惡行。

路透社報導，身為加州議會的首位錫克民選議員，成癮專科醫師貝恩斯（Jasmeet Bains）早就對身陷險境的情況習以為常。

她表示，去年8月，在加州議會採納她的提案，宣布1984年印度當局殺害數以千計錫克教徒的「藍星行動」（Operation Blue Star）為「種族滅絕」後不久，有4名看似印度裔男性突然闖進她的辦公室，還揚言「不論如何都不會放過妳」。

貝恩斯說，上述威脅行動只是開端而已。自去年夏季以來，她已接獲超過100則威脅簡訊；她也看過路邊卡車上的人對她位在貝克斯菲爾德（Bakersfield）的住家拍照，住家信箱的鎖也經常遭人破壞。

她說，已針對辦公室威脅事件報警處理，並向議會糾儀長（Sergeant-at-Arms，即警衛官）通報住家遭到監視。路透社則未檢視上述簡訊內容。

貝恩斯表示，去年9月底，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示當局已掌握印度政府參與去年6月錫克教流亡領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）在卑詩省（British Columbia）溫哥華附近遇刺的可信證據後，糾儀長對她的住家進行安全評估，敦促她採取安保措施；聯邦調查局（FBI）去年10月也聯繫她，稱她的辦公室面臨威脅。

路透社訪問了19名錫克領袖，其中包括3位民選美國官員。他們表示，儘管執法機構已就尼賈爾遇刺案展開刑事調查，並挫敗了另起在美國刺殺另名錫克領袖的陰謀，他們自己或所屬組織早已淪為威脅和騷擾的目標。

他們表示，過去1年來曾在美國或加拿大遭到威脅或騷擾，手法包括網路騷擾、住家或禮拜場所遭監視、網路肉搜、向警方謊報案件（swatting）等。

去年11月，美國司法部也曾指控印度公民古普塔（Nikhil Gupta）涉嫌奉印度情報官員之命，計劃刺殺美籍加國公民、錫克分離運動領導人潘努恩（Gurpatwant Singh Pannun）。

潘努恩表示，儘管司法部揭露了針對他的暗殺陰謀，他所面臨的網路暴力威脅從不曾間斷。

路透社檢視了1封潘努恩於5月7日收到的電子郵件，內容以印地語寫道：「不管你跑到哪裡，我都會找到你，進去裡面殺掉你。」

社群平台X上的帳號@randomatheist_今年4月向潘努恩發送訊息稱：「釙-210（polonium-210）已經運到華府了。」這顯然意指俄羅斯於2006年用來毒殺前蘇聯情治機關「國家安全委員會」（KGB）特工李維寧科（Alexander Litvinenko）的放射性同位素。潘努恩的組織「錫克教徒追求正義」（Sikhs for Justice）在華府設有辦公室。

監督全球公民自由的華府非營利組織「自由之家」（Freedom House）資深研究主任申肯（NateSchenkkan）指出，印度當局的行動堪稱「最嚴重的跨國鎮壓惡行：為讓異議人士噤聲，一個大國竟動用手上所有工具，透過完全非法的手段，在另一個國家採取行動。」

他還表示，從國和加拿大當局處理中的錫克領袖遇刺案來看，印度似乎早就決意忽視這類行動的潛在外交、法律和政治後果。

加拿大 印度 美國

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