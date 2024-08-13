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傳美國擬以特赦說服委國總統下台 白宮否認
美國白宮今天表示，自7月28日委內瑞拉舉行總統選舉迄今，拜登政府並未推動委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）放棄權力來換取美國特赦、免於後續任何刑事追訴。
路透社報導，委內瑞拉選務機關宣布馬杜洛在總統大選中以51%得票率贏得連任，但選務機關尚未公布詳細計票結果。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，美國正在秘密談判中，以特赦換取馬杜洛放棄總統大位。
美國司法部2020年3月以「毒品恐怖主義」（narco-terrorism）起訴馬杜洛及其他委內瑞拉政府高官。當時美國國務院祭出高達1500萬美元（約新台幣4.5億元）懸賞金，換取逮捕馬杜洛並將他定罪的情報。
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在今天的簡報會中僅表示，委內瑞拉大選後迄今，美國並未主動提出任何特赦。
尚皮耶說：「自7月28日（委內瑞拉）大選以來，我們（美國）並未向馬杜洛或其他人提出任何具體的特赦主張。」
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