南海緊張升高 中國大陸軍艦及海警船增加

南海緊張局勢再次升溫，菲律賓軍方表示，出現在南海菲索水域的中國海軍及海警船艦，近來有所增加。

根據菲律賓海軍的監控報告，8月6日至12日期間，有13艘中國海警船、9艘中國海軍軍艦，出現在南海菲索水域，包括黃岩島（Scarborough Shoal）、中業島（Thitu Island）及仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）等海上地物的周邊水域。

在更早前的一週，中國只有12艘海警船及3艘海軍軍艦出現在這些水域。

但若加上中國「民兵」船及科研船，8月6日至12日期間出現在這些水域的中國船艦計達92艘，低於前一週的122艘。

中國依據9段線，主張擁有南海大部分區域，菲律賓則依據聯合國海洋法公約（UNCLOS），索討延伸至南海的200海里專屬經濟區，並稱這片水域為「西菲律賓海」，兩國不時因南海主權發生摩擦或爭執。

但緊張情勢近來再次升高。

今年6月，中國海警人員揮舞刀棍和斧頭，登上菲律賓海軍充氣船，阻止菲方人員運送補給品到仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）上的一艘擱淺老舊軍艦，造成菲國軍人受傷。

8日上午，2架中國空軍飛機在黃岩島上空，對菲方NC-212i輕型運輸機的飛行路徑投擲照明彈，菲律賓軍方斥此舉「危及菲國機員的生命」；共軍則稱，菲國軍機不顧反覆警告，執意「非法闖入」空域，干擾中國正常演訓活動。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在記者會上說，8日在南海空域對菲律賓軍機進行「危險挑釁行為」的中國軍機，是從陸上設施起飛，而非航空母艦。

崔尼代說，菲國軍方當時並未在相關水域監看到中國的航空母艦，「可以很確定地說，這兩架中國軍機是來自陸地。」

中國在南海的美濟礁（Mischief Reef）及渚碧礁（Subi Reef）等海上地物，建有空軍基地或飛機跑道。

崔尼代補充，數年前，中方也曾從南海基地朝空中向菲國軍機發射照明彈，這樣的行為將激起菲國士兵的愛國心，菲方將繼續在南海菲索水域執行巡邏任務。

另一方面，菲律賓外交部今天證實，昨天已就照明彈事件向北京提出外交抗議，並重申馬尼拉將繼續致力於透過外交及和平方式解決領土爭議。