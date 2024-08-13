快訊

台積電董事會通過第2季每股配息4元 擢升李文如為副總經理

柯文哲將成宋楚瑜第二？蕭旭岑嘆「對藍營非好事」：2028賴清德恐收漁翁之利

獨家內幕／數百萬心血全沒了！羅時豐決裂侄子關鍵點曝光

錄製色情影像還跟發生肉體關係手下分享 英潛艦艦長遭開除

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國皇家海軍先鋒級核子動力彈道飛彈潛艦復仇號（HMS Vengeance）2006年12月返回法斯蘭海軍基地。資料照片，與新聞無關。路透
英國皇家海軍先鋒級核子動力彈道飛彈潛艦復仇號（HMS Vengeance）2006年12月返回法斯蘭海軍基地。資料照片，與新聞無關。路透

英國媒體報導，英國皇家海軍一艘核子動力彈道飛彈潛艦艦長，因錄製色情影像而遭開除。

根據每日電訊報與太陽報的報導，該名艦長當時正指揮一艘配備三叉戟2型（Trident II）潛射彈道核彈的先鋒級（Vanguard-class）潛艦，並把影像跟同艦一名資淺水兵分享；有艦員聲稱，兩人在潛艦出海時發生了不正當的肉體關係。

據悉，該艦長同時還被控發送限制級自拍照。儘管他在上級看到影像後遭到開除，但英國海軍消息人士表示，艦上性行為並未成為調查的一環

該名艦長身分尚未公布，據報在接掌先鋒級潛艦之前，就是最年輕的潛艦艦長之一，還曾覲見過安妮公主，並因從事絕密行動有功獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）。

影像跟照片曝光後，這名艦長已調往文職工作，遭立即停職，不久之後按照國防部對不可接受性行為的零容忍政策，被踢出皇家海軍。皇家海軍發言人表示，因為普通法和資料保護法，對此案「發表評論並不適宜」。

英國國防消息人士指出，軍人的福祉是「最優先事項」，軍中通報機制已改善，讓軍人提出問題時感到安全和獲得支持。

消息人士補充，「所有形式的不可接受行為都受到極為認真的對待，任何沒有達到最高標準的行為不會得到容忍。無論階級或身分，任何人被認定有罪，都將為自己的行為承擔責任」。

海軍 潛艦 英國

延伸閱讀

英國海事機構：葉門附近紅海水域 商船回報聞爆炸聲

烏克蘭擊沉俄潛艦 俄烏戰場仍陷僵局

美智庫：中國1艘潛艦 疑在武漢造船廠沉沒

獨家／海鯤潛艦再度現身 帆罩終於變平整了

相關新聞

淡大外籍教授花蓮失蹤逾4月 父母投書外媒：台警大笑拍照、德方曾拒介入

德國教授柯尼哲3月下旬在台灣出差期間失蹤，至今下落不明，近日父母投書「柏林人報」，指出德台間因無正式外交關係，跨國求援初...

錄製色情影像還跟發生肉體關係手下分享 英潛艦艦長遭開除

英國媒體報導，英國皇家海軍一艘核子動力彈道飛彈潛艦艦長，因錄製色情影像而遭開除。

保加利亞質疑林郁婷性別禁宣傳LGBTQ 歐洲理事會關切

台灣女子拳擊好手林郁婷本屆巴黎奧運摘金，但保加利亞卻質疑她和阿爾及利亞選手克莉芙的性別，國會甚至修法嚴禁宣傳非傳統性取向...

北韓逾1.5萬學童搬平壤避洪災 金正恩勘災「邁巴赫」相隨

北韓領導人金正恩上周視察因大雨受災區，卻被媒體發現他疑似更換專車，火車廂內停放著一輛今年4月才剛在南韓上市，賓士最高級品...

裴洛西砲轟澳前總理對台言論「愚蠢」 被反嗆訪台行「魯莽放縱」

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日受訪砲轟前澳洲總理吉亭（Paul Keating）說台灣是「中國的...

南海海槽地震隱憂 道後溫泉面臨數千旅客退訂住房

日本松山市知名觀光景點「道後溫泉」，受到氣象廳發布呼籲留意南海海槽地震的臨時情報影響，預料在接下來的觀光季期間將有數千人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。