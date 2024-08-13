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保加利亞質疑林郁婷性別禁宣傳LGBTQ 歐洲理事會關切

中央社／ 史特拉斯堡12日綜合外電報導
歐洲理事會人權專員歐弗萊賀提（Michael O'Flaherty）。 歐新社
歐洲理事會人權專員歐弗萊賀提（Michael O'Flaherty）。 歐新社

台灣女子拳擊好手林郁婷本屆巴黎奧運摘金，但保加利亞卻質疑她和阿爾及利亞選手克莉芙的性別，國會甚至修法嚴禁宣傳非傳統性取向，歐洲理事會人權專員今天對這項修法甚表關切。

法新社報導，保加利亞7日通過教育法規修正案，擴大禁止學校「宣傳」非傳統性別取向LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的適用範圍，人權團體抨擊此舉為「歧視」。

保國修正通過的教育法規如今禁止「以直接或間接的任何方式，在教育體系裡宣傳、推廣或煽動有關非傳統性取向及（或）生理性別以外的性別認同等想法或觀點」。

對此，歐洲理事會（Council of Europe）人權專員歐弗萊賀提（Michael O'Flaherty）今天在X平台（推特前身）發文深表關切。

他表示，他「嚴重關切保加利亞國會近期通過的所謂禁止在學校『宣傳』LGBTI（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人）法規」。他並呼籲保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）別簽署。

保加利亞雖是歐盟會員國，不過這項修正案由親俄的復興黨（Vazrazhdane）所提，引發群眾聚集首都索菲亞（Sophia）抗議並吶喊「可恥」。

保加利亞LGBTQ權益團體Deystvie的律師柳本諾娃（Denitsa Lyubenova）表示，國會運用本屆巴黎奧運的「文化戰爭」氛圍而通過這項改革。

巴黎奧運甫落幕，回顧賽會期間，保加利亞曾抨擊，林郁婷和克莉芙（Imane Khelif）是「另一個性別」的選手。

台灣女子拳擊好手林郁婷於本屆巴黎奧運57公斤級8強戰淘汰保加利亞的史塔涅娃（Svetlana KamenovaStaneva）， 並於4強賽擊敗土耳其的卡拉曼（EsraYildiz Kahraman）晉級決賽，最後一舉擊潰波蘭的瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）而奪冠。

巴黎奧運 跨性別

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