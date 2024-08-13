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泰國總理任命閣員遭疑違憲 憲法法庭14日裁決

中央社／ 曼谷13日專電

泰國40位前參議員認為總理賽塔在總理辦公室部長任命案中有違憲之虞，要求憲法法庭裁定賽塔是否適任。憲法法庭明天將做出裁決，法庭若是裁定賽塔違憲，賽塔恐失去總理職位。

泰國內閣4月底進行小幅改組，賽塔（SretthaThavisin）任命他的顧問皮奇（Phichit Chuenban）擔任總理辦公室部長。

皮奇在2008年以律師身分在一起有爭議的土地收購案中代表前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra），皮奇被認為把200萬泰銖裝在零食盒中送給當時審理案件的法官，試圖賄賂法官。儘管皮奇表示他不知道盒子裡裝了什麼，但法官認為皮奇是送零食盒的人，應該知道裡面裝什麼，最後皮奇仍被判處6個月有期徒刑。

有40位前參議員因此認為賽塔和皮奇違反了憲法中關於內閣部長的道德規範，5月中旬向憲法法庭請願，要求法庭裁定賽塔和皮奇是否適任。皮奇在前參議員們提出請願後已經請辭下台。

憲法法庭受理此案並將明天宣判，若憲法法庭認為賽塔違憲，賽塔有可能會失去總理職位。

不過賽塔明天不會出席憲法法庭的會議，而指派總理府秘書長彭敏（Prommin Lertsuridej）出席會議，泰國記者今天詢問賽塔為何明天不親自出席，賽塔僅表示他記得自己明天的行程很多。

民族報（The Nation）分析指出，賽塔明天若成功過關，接下來可能要內閣重組，甚至面對反對黨提出的不信任案，以為泰黨（Pheu Thai）為首的聯合政府提出的經濟政策，都將被嚴格檢視。

分析指出，若賽塔明天遭判違憲失去總理職位，將由其中一位副總理擔任代總理，並解散國會重選；若不解散國會，可由眾議員從去年國會選舉中就被列為總理候選人的人選中選出一位擔任新總理。

憲法法庭 泰國 賽塔

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