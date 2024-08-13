日本神奈川縣連5起不明火警 警朝連續縱火偵辦

日本神奈川縣川崎市8月11日晚間至昨晚，半徑約550公尺內的狹窄範圍內陸續出現5起不明火警，神奈川縣警方正在朝連續縱火的方向偵辦案情。

日本放送協會（NHK）報導，一名住在川崎市幸區一處縣營集合住宅4樓的男子昨晚透過窗戶看到火光後，連忙到室外查看，結果發現住家前方走廊有一個正在燃燒的紙箱。

神奈川縣警方說明，自8月11日晚上9時過後到8月12日凌晨1時20分過後，川崎市幸區其他地方也接連發生4起不明火警，包括在綠道出現起火的袋子與雜草、木製座椅燒焦、垃圾集中場的防鳥網著火。

這5起火警並未造成人員傷亡，但這些事件發生的地點集中在半徑約550公尺範圍內，且都位在沒有火源的地方。

當地警方正在調查起火原因，並懷疑可能是連續縱火案。