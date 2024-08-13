裴洛西砲轟澳前總理對台言論「愚蠢」 被反嗆訪台行「魯莽放縱」

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日受訪砲轟前澳洲總理吉亭（Paul Keating）說台灣是「中國的不動產」是「愚蠢發言」，對此吉亭也火速在13日反嗆，稱裴洛西2022年「放縱」訪台差點造成美中軍事對峙，兩人在台海問題上隔空交火。

裴洛西日前接受美國廣播公司新聞網（ABC News）電視節目《七點半》（7.30）訪問表示，「（吉亭發言）很荒謬，台灣不是中國的不動產，吉亭應該清楚這點」，「台灣就是台灣，台灣人民擁有民主」。

裴洛西補充，「我不了解吉亭，不過我認為那是愚蠢發言，我不知道他跟中國是什麼關係要說這種話」，「這番言論不符合亞太地區安全利益」。

不過，長期主張不該捲入台海問題的吉亭，也在13日迅速針對裴洛西所說的亞太安全做出反擊，他說，「身為美國前眾議院議長，裴洛西2022年魯莽放縱訪問台灣，差點造成美國和中國陷入軍事對峙，繼二次世界大戰之後」。

吉亭還說，「事實上，裴洛西還被總統拜登與五角大廈警告訪台可能風險」。

ABC NEWS與裴洛西的訪問預計美國時間13日晚間完整播出。