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南海海槽地震隱憂 道後溫泉面臨數千旅客退訂住房

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，不免讓人憂心南海海槽地震範圍是否擴大。圖／法新社
日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，不免讓人憂心南海海槽地震範圍是否擴大。圖／法新社

日本松山市知名觀光景點「道後溫泉」，受到氣象廳發布呼籲留意南海海槽地震的臨時情報影響，預料在接下來的觀光季期間將有數千人取消訂房，對當地飯店業界帶來廣泛影響。

位於日本愛媛縣松山市的國家重要文化財「道後溫泉本館」，在歷經長達約5年半的整修工程後，今年7月11日上午全面重新營業。

宮崎縣外海8月8日發生規模7.1地震，因為震源位於南海海槽地震假想震源區內，氣象廳認為發生大規模地震的可能性將比平時升高，所以發布臨時情報呼籲民眾持續留意巨大地震。

日本放送協會（NHK）報導，道後溫泉旅館協同組合（由業者組成的類似公會組織）表示，受到氣象廳發布注意巨大地震的「南海海槽地震臨時情報」影響，陸續出現旅客退訂房間的情況，加總加盟組合的約30家飯店及旅館，取消訂房規模高達數千人。

當地旅宿業者「道後王子飯店」，從臨時情報發布後起陸續接獲取消訂房電話，截至8月11日止總計已逾200人。

這間飯店為因應暑假觀光旺季，日前花費一億多日圓進行翻修，增加新設露天溫泉等3間客房，目前訂房旅客也已取消。

道後王子飯店社長佐渡祐收表示，面對最熱鬧的暑假，之前一段時間拚全力進行房間整修及為旺季預做準備等工作，現在卻面臨非常嚴峻的狀況，「我們希望持續讓大家知道在發生災害時會確保旅客安全安心」。

道後溫泉旅館協同組合理事長奧村敏仁說，接下來會統計臨時情報對旅宿業帶來的影響，然後跟地方政府及中央政府商議如何因應，「因為我們會推動防災對策，請大家務必放心造訪道後溫泉」。

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