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日本警戒南海海槽地震 若無變化15日終止

中央社／ 東京13日專電
日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）資訊後，愛知縣、和歌山縣、高知縣、鹿兒島縣等至少4縣24市町村共開設超過139處避難所。圖為8日宮崎地震後，九州鹿兒島縣大崎町一棟房屋傾倒。路透
日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）資訊後，愛知縣、和歌山縣、高知縣、鹿兒島縣等至少4縣24市町村共開設超過139處避難所。圖為8日宮崎地震後，九州鹿兒島縣大崎町一棟房屋傾倒。路透

日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）資訊後，愛知縣、和歌山縣、高知縣、鹿兒島縣等至少4縣24市町村共開設超過139處避難所。內閣府表示，如果地震活動與地殼變動沒有特別變化，將在15日下午5時結束臨時情報。

日本時間8日下午4時42分（台灣時間3時42分）左右，宮崎縣南部觀測到規模7.1地震，震央在宮崎縣外海的日向灘。氣象廳表示，截至12日，南海海槽假想震源區內觀測到震度1以上的地震共有23次。

時事通信社報導，「臨時情報（注意巨大地震）」發布後，沒有觀測到與地震相關板塊邊界的固著狀態有特別變化。內閣府的防災負責人表示，如果地震活動與地殼變動沒有變化，將在15日下午5時結束臨時情報。

臨時情報的發布對象從沖繩縣到茨城縣的1都（東京都）2府（京都府、大阪府）26縣的707個市町村。

讀賣新聞統計，當中有4縣24市町村共開設超過139處避難所，最多的是高知縣20個市町村開設113處，另有愛知縣開設20處、鹿兒島縣4處、和歌山縣2處。實際前往避難的人數，4縣合計68人。截至11日，約有一半的避難處已經關閉，避難人數減至22人。

如果南海海槽地震發生，高知縣土佐清水市預料會有最高34公尺海嘯，該市在9日開設了一處避難所。截至11日，有約15名獨居的老年人會在晚間前往避難。市政官員表示，「他們多半表示，晚上一個人獨處會感到不安」。

高知縣土佐市9日也在高齡者設施內開設了避難所。截至11日，為了協助臥床的高齡者避難，依舊有人員常駐待命。

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