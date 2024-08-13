山東艦繼7月再赴太平洋實施艦載機起降 日方警監
日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）指出，中國航艦山東艦昨天上午6時左右，在日本宮古島以南約420公里的太平洋海域航行，並確認實施艦載戰鬥機與直升機起降訓練。
這是日方繼今年7月後，再度確認山東艦在太平洋上實施艦載機起降訓練，日本海上自衛隊持續進行警戒監視任務。
日本富士新聞網（FNN）報導，防衛省表示，海上自衛隊在該海域確認包含山東艦在內，共有4艘中國海軍艦艇航行。
防衛省表示，海上自衛隊護衛艦秋月號負責持續蒐集情報及警戒監視等任務，「繼續關注相關動向並進行警戒監視，以確保萬無一失」。
防衛省曾統計，山東艦今年7月9日到18日在太平洋上航行期間，總計實施約420次艦載戰機及直升機起降訓練。
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