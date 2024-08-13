山東艦繼7月再赴太平洋實施艦載機起降 日方警監

巴黎奧運在11日閉幕，討厭外來客破壞日常的巴黎人可以稍微喘口氣。不過，在包括巴黎在內的全歐熱門旅遊目的地，奧運以外的「一般」觀光活動，愈來愈入侵當地人生活，已經引起一波一波的「反觀光」抗議。

2024-08-13 08:58