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委內瑞拉示威死亡增至25人 馬杜洛呼籲鐵腕打擊

中央社／ 卡拉卡斯12日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。美聯社
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。美聯社

委內瑞拉總統馬杜洛聲稱在上月大選贏得連任，但國內外都認為這場選舉是一個騙局。不滿選舉結果的委國民眾發起致命抗議，馬杜洛今天呼籲以「鐵腕」嚴加打擊。

法新社報導，官方統計在示威中死亡的人數已上升至25人，馬杜洛（Nicolas Maduro）將暴力歸咎於反對派，呼籲重罰。反對派堅稱其候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）在7月28日大選中以壓倒性優勢獲勝。

奉行社會主義的馬杜洛在國防委員會會議上表示：「我要求國家所有權力機構以更快的速度、更高的效率和鐵腕打擊犯罪、暴力和仇恨罪行。」

被視為效忠馬杜洛政權的國家選舉委員會（NationalElectoral Council）宣布馬杜洛當選總統，隨後委內瑞拉爆發大規模抗議。

觀察家說，安全部隊殘酷鎮壓，超過2000人被捕。

但馬杜洛歸咎於龔薩雷斯和備受愛戴的反對黨領袖馬查多（Maria Corina Machado）。與國家同一陣線的機構先前將馬查多排除在總統候選人之外。

馬杜洛今天批評說：「這場暴力的主謀在哪？這場暴力的資助者在哪？策劃者在哪？」

他繼續說：「龔薩雷斯先生在哪？他為什麼逃跑？為什麼不露面？最大的法西斯主義者，下令殺人、下令暗殺的馬查多女士又在哪？」

基於生命安全疑慮和被逮捕的威脅，龔薩雷斯與馬查多都已躲了起來。

大選 委內瑞拉 馬杜洛

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