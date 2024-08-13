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雅典郊區野火肆虐、上千居民逃離家園 希臘向歐盟求援

中央社／ 希臘潘特利12日綜合外電報導
希臘雅典東北郊今天發生大規模野火，數以千計居民被迫逃離家園，希臘政府呼籲國際社會提供協助。美聯社
希臘雅典東北郊今天發生大規模野火，數以千計居民被迫逃離家園，希臘政府呼籲國際社會提供協助。美聯社

希臘雅典東北郊今天發生大規模野火，數以千計居民被迫逃離家園，希臘政府呼籲國際社會提供協助。

法新社報導，在希臘首都雅典綠樹成蔭的郊區，納亞（Nea）、帕萊亞潘特利（Palaia Penteli）和維利西亞（Vrilissia）居民戴著口罩抵擋令人窒息的煙霧，還拚命用水管朝自家澆水，以免遭到火災侵襲。

住在雅典郊區帕蒂瑪．哈蘭德里奧（PatimaHalandriou）的40歲公務員克里策利（Melina Kritseli）說：「這是這裡第一次發生火災。」

她告訴法新社：「為了安全起見，我把孩子們帶到了朋友家。」此時她的丈夫正在用水管朝屋外的地面和草地灑水。

電視畫面顯示，幾輛汽車燒得焦黑，豪宅屋頂也著火，噴水直升機在上方呼嘯而過。

大火燒毀了納亞潘特利（Nea Penteli）一座體育館以及周邊許多民宅和企業。

希臘今天正式呼籲歐洲聯盟（EU）提供援助。

這起野火昨天下午在雅典東北方約35公里處的伐那法斯鎮（Varnavas）爆發。

希臘 火災 雅典

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