快訊

自爆被當人頭！前木可總座指進駐後「同事全消失」 看柯帳本：下巴快掉下來

纏訟12年終落幕！南投前縣長李朝卿收回扣111罪全定讞 累計刑期逾400年

巴黎奧運／林郁婷最後一批返台！機長起飛前廣播讚：讓全世界看到台灣的驕傲

阿富汗首都小巴士爆炸釀1死11傷 伊斯蘭國宣稱犯案

中央社／ 喀布爾12日綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾（Kabul）一處什葉派穆斯林占多數的社區內，有一輛小型巴士遭到炸彈攻擊，造成1人死亡、11人受傷。聖戰組織「伊斯蘭國」（Islamic State）已宣稱犯案。

法新社報導，伊斯蘭國昨晚在社群平台Telegram上表示：「在哈里發（Caliphate）戰士於阿富汗首都發動的炸彈攻擊中，殺死1名什葉派穆斯林。」

喀布爾警方昨天表示，爆炸發生於喀布爾西區一處以什葉派穆斯林占多數的住宅區。在阿富汗歷史上，什葉派穆斯林是受迫害的少數群體，且被伊斯蘭國視為異端，經常成為伊斯蘭國攻擊的目標。

在喀布爾營運一座醫院的義大利非政府組織「EMERGENCY」在社群平台X發文指出，他們收治了8名因爆炸而受傷的人，其中7人需動手術，1人「情況危急」。

自2021年8月塔利班（Taliban）奪取政權、結束叛亂以來，阿富汗發生炸彈襲擊和自殺式攻擊的次數明顯減少。然而，包含「呼羅珊伊斯蘭國」（IslamicState- Khorasan, IS-K）在內的數個武裝組織仍構成威脅。

伊斯蘭國 穆斯林 阿富汗

延伸閱讀

靈鷲山行動森林禪堂「心和平號」禪修巴士今首航 為地球萬物祈福

26歲寡婦帶女兒搭夜間巴士…遭同鄉司機性侵 女童身旁犯案極猖狂

排球／屏榮、枋寮北上巴士費用一人一半 登峰造極吸取大賽經驗

台南到小港機場巴士復駛 估到今年底可創造1億觀光產值

相關新聞

澳洲大堡礁附近驚傳直升機撞飯店 已知1死2傷、400人急疏散

英國BBC報導，澳洲知名觀光勝地大堡礁附近城市凱恩斯（Cairns）當地時間12日凌晨1時50分左右發生直升機事故，一架...

印尼新首都開內閣會議 佐科威重申遷都助經濟發展

印尼總統佐科威今天首度在新首都努山塔拉召開內閣會議，重申遷都將有助平衡區域發展，可推動東加里曼丹的經濟。候任總統普拉伯沃...

孟加拉警察結束罷工 重返首都達卡街頭巡邏

孟加拉警方結束持續一週的罷工，今天在首都達卡恢復巡邏工作。孟加拉學生示威上週迫使時任總理哈希納倉皇下台並出逃，警察協會隨...

孟加拉人欲逃入 印度邊境安全部隊急勸退

孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）遭推翻後，數以千計的孟加拉人在國內面臨暴力威脅，因此不斷試圖越境前往印度，...

2050年全球多座城市熱到無法辦奧運 北京、東京均上榜

2024年巴黎奧運甫於當地時間11日畫下句點，本屆賽會適逢熱浪來襲，一度達到攝氏35度。然而，在全球暖化趨勢下，極端高溫...

巴黎奧運大成功 馬克宏捨不得紅利但能再抱多久？

巴黎奧運11日完美落幕，主辦單位把整座城市融入比賽的構想廣受好評，原本對舉辦奧運抱怨連連的巴黎人，在開賽後完全投入，全城沉浸在嘉年華的歡樂氣氛中。法國人難得團結，暫時忘掉奧運前的政治紛擾，法國總統馬克宏巴不得奧運不要結束，繼續接收奧運紅利，這場奧運會是法國政治的解藥嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。