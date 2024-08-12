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巴黎奧運風險高仍平安落幕 法國警方贏讚賞

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

巴黎奧運的雄心壯志使這場盛事風險增加且難以維持治安，但法國安全部門成功保護數以千計運動員和數百萬名觀眾的安全，內政部長達馬南認為，他們的表現是「金牌」等級。

法新社報導，這場於昨天閉幕、為期2週的體育盛會採取近代法國歷史上前所未見的安全措施，光是7月26日的開幕式就動員約7萬5000名警察、軍人和私人保全。

雖然在過去2週發生一些事件，包括法國鐵路遭到攻擊、有人試圖闖入男子100公尺決賽場地，但沒有任何事情影響整體賽事，讓主辦單位鬆了一口氣。

達馬南（Gerald Darmanin）上週前往法國南部馬賽（Marseille）視察值勤情形時表示：「不只是法國選手在奧運比賽中贏得多面金牌，內政部和安全部隊也值得一面大金牌。」

達馬南言詞中的滿足感和得意之情，反映出奧運籌備期間，外界對於法國已捉襟見肘的資源是否能勝任這項任務所帶來的壓力和質疑。

他們的第1項考驗是確保奧運聖火傳遞的安全，這趟火炬傳遞旅程穿越450個法國城鎮和海外領土。

接著在6月底、7月初，他們出乎意料迎來法國國會選舉，隨後就是沿著塞納河（Seine River）6公里長河岸史無前例的開幕典禮。自2021年公布這項計畫以來，規劃人員就一直為此輾轉反側。

最終，首都巴黎的街上遍布身著制服的警察，在河岸上觀看的30萬名觀眾僅受到滂沱大雨煩擾。

美國代表隊安全主管狄爾（Nicole Deal）在開幕式表示：「對我們這些在現場的人來說，我們看到了這裡的安全措施，令人印象深刻。我沒有在其他奧運上見過這樣的場面。」

由於俄羅斯被排除在奧運之外，法國官員曾表示，俄國計劃破壞奧運活動。法國網路安全機構則處於高度警戒，因為網路攻擊可能會影響組織委員會、售票系統或交通。

奧運前夕，1名疑似俄國情報組織成員的40歲男子被捕，加深緊張情緒。

以哈戰爭、來自激進組織「伊斯蘭國」（IslamicState）的威脅，還有過往法國本土伊斯蘭主義者的恐攻陰謀及極端右翼，也讓人擔心可能會發生破壞這場盛事的攻擊。

然而，並非所有人都認為法國的安全措施值得慶賀。

慈善團體抱怨警方在奧運前對無家者、性工作者和移民的壓迫性行動；反奧運抗議團體表示，他們的民主權利被剝奪。

巴黎奧運 法國

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