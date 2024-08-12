快訊

影／成大女職員駕車「高速衝出校門」畫面曝光 女騎士下班接孩子慘死

印尼新首都開內閣會議 佐科威重申遷都助經濟發展

中央社／ 泗水12日專電
印尼總統佐科威（Joko Widodo）。路透
印尼總統佐科威（Joko Widodo）。路透

印尼總統佐科威今天首度在新首都努山塔拉召開內閣會議，重申遷都將有助平衡區域發展，可推動東加里曼丹的經濟。候任總統普拉伯沃則表示會繼續建設新首都，但不應過急，他認為未來5至6年後新都將完成建設。

「雅加達環球報」（Jakarta Globe）報導，總統佐科威（Joko Widodo）在內閣會議上表示，能從無到有建立一座城市的國家並不多，印尼正將首都從擁擠的雅加達遷至努山塔拉。他希望，遷都能改變經濟活動集中在爪哇島的狀況。

佐科威對多名部長說道：「我確信（努山塔拉）能推動東加里曼丹的經濟成長，特別是巴里帕潘市（Balikpapan）和北佩納揚巴塞爾縣（Penajam PaserUtara）地區。」

佐科威指出，遷都是為了讓各區域公平發展，爪哇島佔印尼國內生產毛額（GDP）的58%，「這就是為何希望爪哇島以外的地區也能有經濟活動」。

他補充說：「多達56%的人口住在爪哇島，這是我們遷都時所考慮的因素。」

印尼總統府今天發布新聞稿表示，佐科威今天首次在新首都努山塔拉的嘉魯達宮（Garuda Palace）舉行內閣會議，並與總統當選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）視察努山塔拉的開發進度。

新聞稿寫道，兩人考察仍在建設中的各項基礎設施，其中包括國家宮殿和各部會建築。佐科威對建設進度給予正面評價，並表示計畫正按預期進行中。

他說：「空氣涼爽、乾淨，就像我們夢中的那樣，一個（擁有）乾淨能源、電動車、環境良好、空氣新鮮的綠色城市，一切都很好。」

普拉伯沃也提出相同看法，他提及，努山塔拉有著正面且積極的氛圍，並對建設工作能順利進行感到樂觀。

即將在10月接任總統職位的普拉伯沃也表示，他的政府將繼續致力於新首都的建設，他坦承需花費時間，但相信努山塔拉能如期完成。

他說：「我們不應著急，但我樂觀認為，它（努山塔拉）將在4到5年內完成。我相信到時候它會運作得很好。我不是專家，但我看到它的潛力，我相信未來5到6年內會變得很好。」

內閣 印尼

延伸閱讀

編輯精選／巴黎奧運的精彩瞬間與運動員故事

奧運舉重／讚郭婞淳直接拚金 賴總統：勇氣非獎牌能定義

獨／高雄18偷渡客 全是峇里島詐騙案印尼遣返回台份子

批蘇嘉全赴印尼謀私利 王育敏、羅智強等4人逆轉免賠200萬確定

相關新聞

2050年全球多座城市熱到無法辦奧運 北京、東京均上榜

2024年巴黎奧運甫於當地時間11日畫下句點，本屆賽會適逢熱浪來襲，一度達到攝氏35度。然而，在全球暖化趨勢下，極端高溫...

澳洲大堡礁附近驚傳直升機撞飯店 已知1死2傷、400人急疏散

英國BBC報導，澳洲知名觀光勝地大堡礁附近城市凱恩斯（Cairns）當地時間12日凌晨1時50分左右發生直升機事故，一架...

孟加拉警察結束罷工 重返首都達卡街頭巡邏

孟加拉警方結束持續一週的罷工，今天在首都達卡恢復巡邏工作。孟加拉學生示威上週迫使時任總理哈希納倉皇下台並出逃，警察協會隨...

印尼新首都開內閣會議 佐科威重申遷都助經濟發展

印尼總統佐科威今天首度在新首都努山塔拉召開內閣會議，重申遷都將有助平衡區域發展，可推動東加里曼丹的經濟。候任總統普拉伯沃...

孟加拉人欲逃入 印度邊境安全部隊急勸退

孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）遭推翻後，數以千計的孟加拉人在國內面臨暴力威脅，因此不斷試圖越境前往印度，...

巴黎奧運大成功 馬克宏捨不得紅利但能再抱多久？

巴黎奧運11日完美落幕，主辦單位把整座城市融入比賽的構想廣受好評，原本對舉辦奧運抱怨連連的巴黎人，在開賽後完全投入，全城沉浸在嘉年華的歡樂氣氛中。法國人難得團結，暫時忘掉奧運前的政治紛擾，法國總統馬克宏巴不得奧運不要結束，繼續接收奧運紅利，這場奧運會是法國政治的解藥嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。