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AUKUS簽署技術轉讓協議 助澳洲打造核動力潛艦

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導

澳洲今天表示，當局已簽署一項協議，以允許與美國和英國交換核機密與核原料。這是為澳洲海軍配備核動力潛艦的關鍵一步。

法新社報導，在這項協議的安全安排下，美國和英國將與澳洲分享敏感核原料及相關技術，作為2021年三方簽署澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的一環。

AUKUS的目標包括協助澳洲打造配備常規武器的核動力潛艦，以及共同發展先進作戰能力，被視為對中國在太平洋區域軍事野心的戰略回應。

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示：「這項協議是澳洲為澳洲皇家海軍（RoyalAustralian Navy）配備常規武裝核動力潛艦的重要一步。」

他說，澳洲取得核動力潛艦艦隊的過程將遵守「核不擴散最高標準」，並強調澳洲未尋求擁有核武。

上週在華盛頓簽署並於今天提交澳洲國會的最新協議還包括一項條款，要求澳洲負起合作夥伴因相關計畫核風險而產生的「任何責任」。

根據協議，美國或英國將向澳洲提供「完整、焊接封閉」的核動力裝置，以運送核原料，協助澳洲打造核動力潛艦；而澳洲將負責儲存和處置核廢料及放射性廢料。

這項協議指出：「潛艦是澳洲海軍能力的關鍵組成部分，可在監視和保護海上交通方面提供戰略優勢。」

中國外交部長王毅4月訪問澳洲時曾警告，AUKUS協議將引發「嚴重的核擴散風險」，還聲稱該協議違背「南太平洋無核區條約」的宗旨。

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