X平台流傳哈瑪斯資訊 傳所屬反恐論壇憂可信度受損

「星期日泰晤士報」報導，科技業反恐組織「全球網路反恐論壇」對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在社群媒體平台X發布的內容擔憂，也擔心X隸屬反恐論壇成員有損論壇的可信度。

「星期日泰晤士報」（The Sunday Times）報導，「全球網路反恐論壇」（Global Internet Forum toCounter Terrorism, GIFCT）成員認為，X隸屬「全球網路反恐論壇」，損害了論壇的可信度。

「全球網路反恐論壇」成員還包括臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）、推特（Twitter）和Alphabet旗下的YouTube。

X平台與「全球網路反恐論壇」尚未回覆記者詢問。

「星期日泰晤士報」引述打擊極端主義和反猶主義的英國慈善團體「社區安全信託」（CommunitySecurity Trust）報導，X平台現在是最容易找到哈瑪斯影片的社群媒體。

據稱，「社區安全信託」研究人員花不到10分鐘，就在 X平台上找到英國政府禁止的恐怖組織哈瑪斯、真主黨（Hezbollah）和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）的宣傳影片。

根據「星期日泰晤士報」，「全球網路反恐論壇」獨立諮詢委員會2023年年度報告中的聲明對線上信任和安全表達擔憂，就是在針對X平台。