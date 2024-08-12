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第N次被消失！巴黎奧運世界地圖漏掉「這國」網友笑稱為島國討公道

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2024年巴黎奧運甫於當地時間11日晚間於法蘭西體育場舉行閉幕式，場中央特別以幾何圖形拼成世界地圖。路透
2024年巴黎奧運甫於當地時間11日晚間於法蘭西體育場舉行閉幕式，場中央特別以幾何圖形拼成世界地圖。路透

2024年巴黎奧運甫於當地時間11日晚間於法蘭西體育場舉行閉幕式，場中央特別以幾何圖形拼成世界地圖，其中漏掉太平洋南部國家紐西蘭引發熱議，畢竟相同大小的英國和日本都有出現，不少紐西蘭人半開玩笑抗議被世界遺忘，也有網友指出還有不少國家僅由所在洲別充當代表代表，要紐西蘭冷靜一點。

紐西蘭在本屆巴黎奧運斬獲10金、7銀、3銅，風光收下20面金牌，總排名位居第11名，甚至創下紐西蘭在奧運史上最佳成績。

可是，本屆賽會閉幕式上，場中央以幾何圖形拼成的世界地圖，在明顯代表澳洲的幾何形旁卻不見紐西蘭，相比領土大小和紐西蘭差不多的日本、英國則都有出現。

有網友開玩笑稱，「法國人的『世界』地圖漏了紐西蘭，他們什麼時候才要停止羞辱我們？」，有人則用使用社群標籤幽默高呼「為島國討公道」（#JusticeForIslandNations），還有人搞笑說，澳洲旁邊的「講台／鏡頭區」代表紐西蘭。

另外有網友要紐西蘭冷靜一點，指出許多國家都是由所在洲作為代表示意，比如印度、斯里蘭卡、菲律賓、印尼與巴布亞紐幾內亞均消失在地圖上。

事實上這並非紐西蘭第一次「被世界遺忘」，在地圖上消失的次數多到甚至有專門的維基百科條目，紐西蘭觀光局更曾以「地圖上最常被消失的國家」為行銷賣點，找來時任總理阿爾登（ Jacinda Ardern ）與紐西蘭著名喜劇演員達比（Rhys Darby）一起拍攝觀光宣傳影片。

地圖 巴黎奧運 紐西蘭

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