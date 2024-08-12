巴黎奧運魔法結束！馬克宏重回動盪政局 總理難產、國家赤字懸而未解

2024年巴黎奧運於法國時間11日晚間在各國選手與觀眾的歡呼聲中畫下句點，為期兩周令人熱血沸騰的競技賽事與應援聲退去，法國總統馬克宏猶如午夜後魔法失效的灰姑娘，12日重回政壇動盪的現實，面對總理難產、國家赤字等問題。

現在民心盡失的法國總統馬克宏將任命新任總理，料將受到不分左、右派的施壓，是否能挺過勢力分裂的國會不信任投票成為焦點。

巴黎奧運登場前，馬克宏於7月16日召開國會第二輪決選後的首次內閣會議，並於當日晚間正式接受總理艾塔爾（Gabriel Attal）帶領的內閣總辭。

除此之外，面對日益膨脹的公共赤字大幅增加借貸成本，法國勢必要進行財政撙節、削減政府預算。還有，巴黎地鐵員工很快就會因為退休或薪資等問題而罷工。

華爾街日報指出，法國總統馬克宏努力讓奧運期間巴黎的歡樂氣氛持續下去。他12日 主持典禮，感謝這段期間提供服務的公私部門員工；宣布9月中將沿著香榭麗舍大道舉行遊行，為法國奧運選手慶祝。馬克宏甚至提議，在奧運會結束後恢復奧運聖火火盆。不過，從12日早上開始，無論是否宿醉，派對都結束了。