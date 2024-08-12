波音太空艙出包 NASA考慮返程換SpaceX

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

波音品管堪憂，不只飛機有問題，近日連太空艙都爆出安全疑慮。NASA也考慮讓留在太空站的太空人搭乘9月底發射的SpaceX太空船，於2月回到地球。雖然波音的新史特林納太空艙讓2位太空人6月順利抵達太空站，但事後發現有安全疑慮，雖然波音仍堅持該艙安全，但因為事關太空人性命，NASA也不敢掉以輕心。

恐影響太空任務安排

根據《美聯社》報導，波音的新史特林納太空艙經NASA檢測，認為其推進器有安全疑慮。若確定不用新史特林納進行返航，由於發射任務安排，目前在國際太空站上的兩位太空人威爾默與威廉絲就要等到明年2月才能回到地球，而且NASA還要將史特林納以空艙方式操作回地球，以進行後續檢查。

兩位6月5日抵到太空站的太空人若要在明年2月回來，這將是罕見太空任務需要進行8個月的狀況。由於太空人待在太空太久，恐對身心造成嚴重影響，因此NASA還在評估，但以SpaceX取代史特林納的機會愈來愈高，最近一班的SpaceX會在9月起飛。

波音品管頻出包

NASA與波音、SpaceX合作運送太空人到太空站，SpaceX是從2020年開始加入，至今已經為NASA進行過9次太空任務，9月的航班將會是第10次，有3位美國太空人與1位俄羅斯太空人將上空，由於要讓2個還在太空站的太空人回來，因此會有2個人勢必放棄，NASA也表示還在評估。

《NBC新聞網》提到，美國國家運輸安全局近日針對波音737 Max的安全問題進行調查，近年來波音的飛安與產品瑕疵不斷，包括飛機起飛時有艙門掉落、工廠的品管素質不佳與零件出現很多安全瑕疵，如今連太空艙都有安全疑慮。

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