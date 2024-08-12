洛興雅人遭 攻擊數十死 婦孺也難倖免
目擊者表示，一架無人機今天攻擊正在逃離緬甸的洛興雅人，造成數十人死亡，其中包括帶著孩子的家庭。倖存者在堆積成山的屍體間徘徊，尋找死傷的親人。
路透社報導，4名目擊者、維權人士和1名外交官講述今天的無人機攻擊事件，遭到攻擊的是等待穿越邊境進入鄰國孟加拉的家庭。
受害者包括一名就快臨盆的婦女和她的兩歲女兒，這是近幾週軍政府部隊與叛軍交戰，若開邦（RakhineState）已知針對平民攻擊事件中最致命的一起。
3名目擊者9日告訴路透社，若開軍（ArakanArmy）要對此負責，但該組織否認這項指控。
發布在社群媒體的影片顯示，泥濘的地面上散落成堆的屍體，一地都是他們的行李箱和背包。3名倖存者表示，已有200多人死亡，一名目擊者則說，他看到至少70具屍體。
路透社證實這些影片的拍攝地，就在緬甸沿海城鎮孟都（Maungdaw）。路透社無法獨立證實拍攝日期。
35歲的目擊者埃萊亞斯（Mohammed Eleyas）表示，他懷孕的妻子和2歲的女兒在攻擊中受傷而死。埃萊亞斯在孟加拉的難民營告訴路透社，無人機開始攻擊人群時，他和妻女一起站在海岸線上。
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