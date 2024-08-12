因應中國南海行動 澳洲與東南亞14國聯合演習

澳洲及東南亞14個國家將在未來5個月展開「印太奮進」（Indo-PacificEndeavour，IPE）聯合軍演，應對中國在南海爭議水域的行動。

印太奮進演習是由澳洲主導的多國聯合軍事演習，每年舉辦一次。

澳洲國防軍與印尼國民軍還將在印太奮進演習期間，首次參與新演習「烏麥拉演習」（Exercise KerisWoomera），這是包括空中、陸地及海上訓練的兩棲聯合行動。

澳洲國防部表示，印太奮進演習深化了澳洲與孟加拉、汶萊、柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、東帝汶及越南的外交和國防合作。

今年的印太奮進演習包括軍事演習、培訓及文化活動，聚焦人道主義援助及救災，及性別、和平與安全等主題。

澳洲國防部表示，印太奮進演習標誌對於和平、穩定及繁榮印太地區的承諾。

預計將有多達5艘澳洲軍艦參與印太奮進演習，此外，澳洲還將在軍事緊張局勢日益升級的海域與菲律賓進行聯合演習。

澳洲廣播公司（ABC）指出，澳洲國防軍與印尼國民軍合作新演習「烏麥拉演習」，並將準備簽署新的升級防禦協議。

負責今年印太奮進演習的澳洲海軍上將哈里斯（Michael Harris）在記者會上指出，與印尼軍方合作的新演習「烏麥拉演習」將是關鍵活動之一。

哈里斯表示，「烏麥拉演習」將包括空中、陸地和海上的複雜訓練，並在澳洲北部達爾文（Darwin）和澳洲阿德萊德號軍艦（HMAS Adelaide）上進行聯合部隊行動，最終於11月在印尼進行兩棲聯合演習。

哈里斯表示，澳洲國防軍長期在南海地區執行任務，預期與中國人民解放軍的任何接觸都將保持專業性，「我們一向在尊重主權和國際法的前提下進行互動，我相信這種專業性將在未來的互動中延續」。