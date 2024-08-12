委內瑞拉反對派籲全球民眾示威 要求選舉真相

委內瑞拉朝野對大選結果爭議不下，總統馬杜洛宣稱自己勝選連任，反對派今天呼籲民眾在8月17日於全球各地舉行抗議活動。

法新社報導，委內瑞拉反對派領袖馬查多（MariaCorina Machado）在社群媒體一段影片中表示：「8月17日這一天，我們將走上委內瑞拉和全世界的街頭…讓我們一起吶喊，讓世界支持我們的勝利，並承認人民主權與真相。」

在野總統候選人龔薩雷斯（Edmundo GonzalezUrrutia）表示：「我們贏，委內瑞拉就贏…大家17日見。」在馬查多被禁止參選後，龔薩雷斯代她競選。

這兩位在野領袖已經躲藏逾一週，馬查多最近表示，她擔心自己的生命安全。有報導指出，反對派其他幾名成員在沒有任何警告下被帶走。

委內瑞拉選務當局宣布7月28日投票結果，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以52%得票率獲勝，但當局尚未公布詳細結果。

相較之下，反對派公布大量數據，顯示龔薩雷斯囊括67%選票，馬杜洛否認這份紀錄的合法性，但美國和幾個拉丁美洲國家支持反對派所提數字。67%得票率基本上與選前的民調一致。

馬查多在社群平台X表示：「這訊息是寫給大家的，在今日的委內瑞拉，你們不認識自己，你們厭倦了與家人分離，你們投票，並希望自己在7月28日的決定能獲得尊重。」馬杜洛8日下令封鎖社群媒體平台X，持續10天。

馬查多在X上又說：「8月17日週六，我們將在『偉大世界抗議求真理』（Great World Protest for theTRUTH）活動中見面。」

自馬杜洛2013年上台以來，國家在他領導之下崩潰，由於國內經濟管理不善和國際制裁，盛產石油、曾經是富裕國家的委內瑞拉國內生產毛額（GDP）縮水80%。