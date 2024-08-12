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希臘野火燒不盡 快如閃電延燒煙雲籠罩雅典

中央社／ 雅典伐那法斯11日綜合外電報導

希臘首都雅典郊外今天因天氣炎熱而再傳野火，在強風助長下迅速延燒，煙雲籠罩雅典上空。消防隊指出，當局已下令歷史古鎮馬拉松進行人員撤離。

法新社報導，當局下令位在雅典以東40公里的馬拉松鎮（Marathon）逾3萬居民撤離到海灘城鎮納亞馬克瑞（Nea Makri）。

總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今晚提早結束假期返回雅典因應這場危機。

消防隊發言人瓦特拉科吉安尼斯（VassilisVathrakogiannis）召開緊急記者會表示，截至今天下午的24小時內發生40起大火，消防隊員迅速撲滅其中33起，但是仍在跟另外7起奮戰。

路透社報導，當地時間下午3時開始的一起野火很快就蔓延到位在雅典以北35公里的伐那法斯（Varnavas），逾400名消防隊員在16架消防飛機、13架直升機支援下與大火拚搏。

瓦特拉科吉安尼斯說：「大火正在不同住宅之間擴散，情勢依舊危險。」

他表示，在強風助長下，火勢「像閃電般」迅速蔓延。25公尺高的熊熊烈焰吞噬樹木和灌木叢。

自從5月以來，希臘各地已經爆發數以百計起野火。科學家將其頻律和強度歸因於與氣候變遷有關的乾熱天氣條件。

繼歷來最暖冬季和期間最長少雨或無雨之後，希臘6、7月創下最高溫紀錄，預測今年也將是最熱夏季。

消防隊 雅典 馬拉松

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