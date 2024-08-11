8月17日國慶日將至！印尼移師新首都努山塔拉辦典禮 鉅額預算引爭議

印尼8月17日國慶日即將到來，主要的慶祝活動將從雅加達轉移至新首都努山塔拉，但因部分配套尚未完善得投入鉅額預算，以支付汽車和巴士租金及近200間飯店費用以接待貴賓，引發批評，但總統佐科威認為，預算仍正常合理。

印尼今年的國慶典禮，將首度從雅加達移師到新首都努山塔拉舉行，籌備工作進入最後階段，屆時總統佐科威（Joko Widodo）和候任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）將出席在努山塔拉的國慶儀式，副總統安明（Ma'ruf Amin）和候任副總統吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）則將在雅加達參加國慶活動。

國慶典禮首次在新首都努山塔拉舉行，深具歷史意義，但因相關配套仍未完善，因此政府得為慶典投入鉅額預算，像是租用1000輛汽車以供貴賓使用。

據「羅盤報」（Kompas）報導，當地租賃汽車數量不足，汽車一天租金從原本的250萬至600萬印尼盾，翻了逾一倍，最貴的車型一天租金高達1300萬印尼盾（約26500新台幣）。目前業者正從雅加達、泗水、梭羅等地，運送汽車至努山塔拉。

另外，新首都內的飯店「Swissotel Nusantara」則已經完工，國慶活動期間191間客房全被政府預定，將用於接待參加國慶典禮的貴賓。

SINDOnews今天報導，住宿費用依造房型而不同，每晚價格約介於220萬至2000萬印尼盾，最高級的總統套房每晚售價為2000萬印尼盾。

印尼政府為舉辦國慶典禮花費鉅額預算，引發外界批評。對此，總統佐科威認為預算仍合理。

「時代報」（Tempo）今天報導，佐科威說，「以前只在一個地方（舉行國慶活動），但現在正在轉移（首都）的階段，所以在2個地方（舉行），我認為（預算）是正常且合理的。」

印尼總統府辦公室主任穆爾多科（Moeldoko）也表示，努山塔拉國慶期間的交通和住宿費不能與平常的日子相比，並指出，只要資金運用得宜，動用國家預算舉辦國慶活動的費用並不算昂貴。

他說：「對我來說，如果是為了國家生日，那麼沒什麼（太）貴重的，只要（資金）是好好運用，且受到控制。」