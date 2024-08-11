快訊

南韓上半年對台記憶體出口暴增兩倍多 因這公司出口大量晶片給台積電

財務連環爆！柯文哲競總疑偽造發票做假帳 鍾小平明赴北檢告發

8月17日國慶日將至！印尼移師新首都努山塔拉辦典禮 鉅額預算引爭議

中央社／ 雅加達11日專電
在未來的印尼首都努山塔拉，正在建設中的未來總統府將於8月17日舉辦第79屆獨立日慶祝活動。法新社
在未來的印尼首都努山塔拉，正在建設中的未來總統府將於8月17日舉辦第79屆獨立日慶祝活動。法新社

印尼8月17日國慶日即將到來，主要的慶祝活動將從雅加達轉移至新首都努山塔拉，但因部分配套尚未完善得投入鉅額預算，以支付汽車和巴士租金及近200間飯店費用以接待貴賓，引發批評，但總統佐科威認為，預算仍正常合理。

印尼今年的國慶典禮，將首度從雅加達移師到新首都努山塔拉舉行，籌備工作進入最後階段，屆時總統佐科威（Joko Widodo）和候任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）將出席在努山塔拉的國慶儀式，副總統安明（Ma'ruf Amin）和候任副總統吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）則將在雅加達參加國慶活動。

國慶典禮首次在新首都努山塔拉舉行，深具歷史意義，但因相關配套仍未完善，因此政府得為慶典投入鉅額預算，像是租用1000輛汽車以供貴賓使用。

據「羅盤報」（Kompas）報導，當地租賃汽車數量不足，汽車一天租金從原本的250萬至600萬印尼盾，翻了逾一倍，最貴的車型一天租金高達1300萬印尼盾（約26500新台幣）。目前業者正從雅加達、泗水、梭羅等地，運送汽車至努山塔拉。

另外，新首都內的飯店「Swissotel Nusantara」則已經完工，國慶活動期間191間客房全被政府預定，將用於接待參加國慶典禮的貴賓。

SINDOnews今天報導，住宿費用依造房型而不同，每晚價格約介於220萬至2000萬印尼盾，最高級的總統套房每晚售價為2000萬印尼盾。

印尼政府為舉辦國慶典禮花費鉅額預算，引發外界批評。對此，總統佐科威認為預算仍合理。

「時代報」（Tempo）今天報導，佐科威說，「以前只在一個地方（舉行國慶活動），但現在正在轉移（首都）的階段，所以在2個地方（舉行），我認為（預算）是正常且合理的。」

印尼總統府辦公室主任穆爾多科（Moeldoko）也表示，努山塔拉國慶期間的交通和住宿費不能與平常的日子相比，並指出，只要資金運用得宜，動用國家預算舉辦國慶活動的費用並不算昂貴。

他說：「對我來說，如果是為了國家生日，那麼沒什麼（太）貴重的，只要（資金）是好好運用，且受到控制。」

印尼 國慶 雅加達

延伸閱讀

雲林首場印尼國慶慶典 印尼國歌大合唱很感人

獨／高雄18偷渡客 全是峇里島詐騙案印尼遣返回台份子

批蘇嘉全赴印尼謀私利 王育敏、羅智強等4人逆轉免賠200萬確定

沙灘驚現「無頭女裸屍」 粉紅肉團嚇壞人 警員「翻屍」揭真相

相關新聞

貨機起飛突然故障！日本成田機場緊急封閉跑道 消防車一旁待命

日本朝日電視台報導，日本成田機場一架原訂飛往亞塞拜然的貨機11日起飛時，突然發生機體故障，因而緊急取消起飛。成田機場也在...

親自上陣痛批！北韓鴨綠江洪災擾民心 金正恩以「垃圾」等用詞控南韓媒體

北韓北部鴨綠江流域洪災，領導人金正恩在視察災區時痛批南韓媒體相關報導是抹黑宣傳，可能希望藉此轉移焦點、平穩因災情不滿的北...

8月17日國慶日將至！印尼移師新首都努山塔拉辦典禮 鉅額預算引爭議

印尼8月17日國慶日即將到來，主要的慶祝活動將從雅加達轉移至新首都努山塔拉，但因部分配套尚未完善得投入鉅額預算，以支付汽...

知中且喜愛陸態度不變 日本學者「1原因」不敢再踏入：真的很恨中國政府

日本知名現代中國研究學者阿古智子日前接受美媒訪談時表示，她很喜歡中國的態度沒有改變，但如今卻「真的很恨中國政府」。理由是...

大陸空軍南海空域危險行為 菲律賓總統強烈譴責：違法且魯莽

中國空軍日前在黃岩島空域向菲國軍機的飛行路徑投擲照明彈，菲律賓總統小馬可仕今天對此表達「強烈譴責」，形容中方的行為「毫無...

控陸軍機黃岩島上空投照明彈 菲律賓總統：陸空軍在南海行動非法且魯莽

菲律賓總統小馬可仕今天譴責中國空軍於南海水域採取的行動「不正當、非法且魯莽」，菲國軍方昨天稱2架中國軍機8日在南海黃岩島...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。