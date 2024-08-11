快訊

南韓上半年對台記憶體出口暴增兩倍多 因這公司出口大量晶片給台積電

財務連環爆！柯文哲競總疑偽造發票做假帳 鍾小平明赴北檢告發

親自上陣痛批！北韓鴨綠江洪災擾民心 金正恩以「垃圾」等用詞控南韓媒體

中央社／ 首爾11日專電
北韓北部鴨綠江流域洪災，領導人金正恩在視察災區時痛批南韓媒體相關報導是抹黑宣傳，可能希望藉此轉移焦點、平穩因災情不滿的北韓民心。路透社
北韓北部鴨綠江流域洪災，領導人金正恩在視察災區時痛批南韓媒體相關報導是抹黑宣傳，可能希望藉此轉移焦點、平穩因災情不滿的北韓民心。路透社

北韓北部鴨綠江流域洪災，領導人金正恩在視察災區時痛批南韓媒體相關報導是抹黑宣傳，可能希望藉此轉移焦點、平穩因災情不滿的北韓民心。

韓聯社報導，金正恩9日在平安北道義州郡災區視察期間，在災民面前直接發表演說，首先放低姿態就未能提供所需幫助道歉，接著便將話題轉向批評南韓。

金正恩以「卑劣的垃圾國家的輿論報導」抨擊南韓媒體發表的北韓洪災相關報導，批評這些都是「陰謀宣傳」、「嚴重挑釁」與「侮辱」。

報導指出，金正恩在演說中總共將南韓稱為「垃圾」4次，用詞相當激烈。他不久前在訪問救援災民有功的直升機部隊時，也曾表達對南韓報導的不滿，聲稱「敵人們的垃圾媒體推測我們受災人數有1000人、甚至1500人」，痛批南韓散播假新聞。

北韓政府以激烈言詞批評南韓時，通常是由金正恩胞妹金與正出面，這次卻由金正恩親自上場，可能是為了鞏固北韓民心，將錯誤轉嫁給南韓媒體。

北韓7月底的創紀錄暴雨讓北部鴨綠江流域一帶災情慘重，據官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，平壤當局甚至為此要將1萬5000多名災民安置在首都平壤；但對於南韓等國際社會的伸援提議，北韓一概拒絕，表示會靠自力進行災後重建。

北韓 南韓 平壤 災後 金正恩

延伸閱讀

金正恩出席新型戰術彈道導彈發射架交接儀式

北韓傳水災困5千人、淹3千公頃農田 金正恩斥南韓造謠

叛逃外交官爆料！北韓在等川普回來做1事 稱金正恩「不懂國際外交」

又復胖回140公斤！南韓情資曝北韓尋求國外藥物治療金正恩

相關新聞

貨機起飛突然故障！日本成田機場緊急封閉跑道 消防車一旁待命

日本朝日電視台報導，日本成田機場一架原訂飛往亞塞拜然的貨機11日起飛時，突然發生機體故障，因而緊急取消起飛。成田機場也在...

親自上陣痛批！北韓鴨綠江洪災擾民心 金正恩以「垃圾」等用詞控南韓媒體

北韓北部鴨綠江流域洪災，領導人金正恩在視察災區時痛批南韓媒體相關報導是抹黑宣傳，可能希望藉此轉移焦點、平穩因災情不滿的北...

8月17日國慶日將至！印尼移師新首都努山塔拉辦典禮 鉅額預算引爭議

印尼8月17日國慶日即將到來，主要的慶祝活動將從雅加達轉移至新首都努山塔拉，但因部分配套尚未完善得投入鉅額預算，以支付汽...

知中且喜愛陸態度不變 日本學者「1原因」不敢再踏入：真的很恨中國政府

日本知名現代中國研究學者阿古智子日前接受美媒訪談時表示，她很喜歡中國的態度沒有改變，但如今卻「真的很恨中國政府」。理由是...

大陸空軍南海空域危險行為 菲律賓總統強烈譴責：違法且魯莽

中國空軍日前在黃岩島空域向菲國軍機的飛行路徑投擲照明彈，菲律賓總統小馬可仕今天對此表達「強烈譴責」，形容中方的行為「毫無...

控陸軍機黃岩島上空投照明彈 菲律賓總統：陸空軍在南海行動非法且魯莽

菲律賓總統小馬可仕今天譴責中國空軍於南海水域採取的行動「不正當、非法且魯莽」，菲國軍方昨天稱2架中國軍機8日在南海黃岩島...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。