親自上陣痛批！北韓鴨綠江洪災擾民心 金正恩以「垃圾」等用詞控南韓媒體

北韓北部鴨綠江流域洪災，領導人金正恩在視察災區時痛批南韓媒體相關報導是抹黑宣傳，可能希望藉此轉移焦點、平穩因災情不滿的北韓民心。

韓聯社報導，金正恩9日在平安北道義州郡災區視察期間，在災民面前直接發表演說，首先放低姿態就未能提供所需幫助道歉，接著便將話題轉向批評南韓。

金正恩以「卑劣的垃圾國家的輿論報導」抨擊南韓媒體發表的北韓洪災相關報導，批評這些都是「陰謀宣傳」、「嚴重挑釁」與「侮辱」。

報導指出，金正恩在演說中總共將南韓稱為「垃圾」4次，用詞相當激烈。他不久前在訪問救援災民有功的直升機部隊時，也曾表達對南韓報導的不滿，聲稱「敵人們的垃圾媒體推測我們受災人數有1000人、甚至1500人」，痛批南韓散播假新聞。

北韓政府以激烈言詞批評南韓時，通常是由金正恩胞妹金與正出面，這次卻由金正恩親自上場，可能是為了鞏固北韓民心，將錯誤轉嫁給南韓媒體。

北韓7月底的創紀錄暴雨讓北部鴨綠江流域一帶災情慘重，據官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，平壤當局甚至為此要將1萬5000多名災民安置在首都平壤；但對於南韓等國際社會的伸援提議，北韓一概拒絕，表示會靠自力進行災後重建。