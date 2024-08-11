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知中且喜愛陸態度不變 日本學者「1原因」不敢再踏入：真的很恨中國政府

中央社／ 台北11日電
日本知名現代中國研究學者阿古智子日前接受美媒訪談時表示，她很喜歡中國的態度沒有改變，但如今卻「真的很恨中國政府」。路透社
日本知名現代中國研究學者阿古智子日前接受美媒訪談時表示，她很喜歡中國的態度沒有改變，但如今卻「真的很恨中國政府」。路透社

日本知名現代中國研究學者阿古智子日前接受美媒訪談時表示，她很喜歡中國的態度沒有改變，但如今卻「真的很恨中國政府」。理由是，她在中國和香港的學者、律師及民代友人被軟禁甚至被捕，讓她自2019年後便不敢再前往中國。

美國之音（VOA）中文網「縱深視角」節目10日晚間播出對阿古智子的視訊訪談，提到上述看法。

報導提到，2002年任職日本駐中國大使館、負責扶貧工作的阿古智子，即與同為「中國通」的日籍夫婿城山英在陝北窯洞前舉行婚禮，成為首對在當地完婚的日本夫婦，在中國曾受到矚目。同一時期，她在陝北設法幫助農民提高蘋果產量，並從日本請專家協助種植有機蘋果。因此，阿古智子將中國視為第二故鄉。

此後，阿古智子與夫婿在中國期間曾3度遇上中國警察。第1次是與中國記者在內蒙古了解扶貧出現的貪腐現象時；第2次是在貴州了解水庫移民上訪問題時；第3次是協助律師浦志強與日本律師交流時，且還被中國警察請去「喝茶」。

報導提到，上述這些經歷，並沒有使她對中國政府的負面看法產生太大影響。而她最後一次前往中國是2019年，原計劃到河南拜訪律師江天勇，但因為國安人員跟蹤而放棄。

報導指出，一直到最近，阿古智子在香港和中國的朋友陸續被軟禁甚至被捕才有所轉變。2023年，她在接受媒體訪問時，曾直言「我真的很恨中國政府！」，並指「本來想去中國做研究，但目前再也不敢踏進中國」。

阿古智子在訪談時強調，「我很喜歡中國的，這個態度是沒有改變」，但她「恨中國政府的原因，是他們抓我的朋友」。因為研究現代中國，加上夫婿又是日本派駐中國的記者和「中國通」，兩人在中國認識不少律師、記者和學者，也認識很多包括前立法會議員在內的香港朋友。

她指出，這些朋友如今有的被軟禁，有的甚至被監禁，這是中國體制有問題，中國政府缺乏法治和壓縮言論空間。同時，她也不同意中國當局以國家安全為由，要求簽證申請人提供大量個人資訊，並擔心自己在中國可能會被逮捕。

阿古智子表示，蘇州日本僑民遇襲及福島核處理水排放等2起事件，都跟中國政府控制言論有關，中國最近積極推動的愛國教育進一步導致仇日現象，使中國民眾將日本、美國視為敵國。同時，如今中日民間交流日益減少，中國人要了解日本必須依賴官方資訊，導致厭惡感上升。

另一方面，阿古智子針對日本民眾對中國觀感欠佳的現況表示，有個日本朋友的孩子告訴她，「中國是很可怕的國家，絕對不想去中國」。這是因為中國接連傳出諸如日本人被抓、蘇州事件等，負面訊息居多，加上日本的商業電視台也比較強調中國負面訊息所致。

阿古智子說，「現在日本是左右都是反中」。日本的政治人物和媒體都需要選民和觀眾，如果民眾對中國有負面印象，政治人物就很難說出中國的好的一面了。

中共 反中 律師 日本 朋友 香港

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