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大陸空軍南海空域危險行為 菲律賓總統強烈譴責：違法且魯莽

中央社／ 馬尼拉11日專電
路透
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中國空軍日前在黃岩島空域向菲國軍機的飛行路徑投擲照明彈，菲律賓總統小馬可仕今天對此表達「強烈譴責」，形容中方的行為「毫無道理、違法且魯莽」。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）今天發布聲明，稱小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）「強烈譴責」最近發生在黃岩島空域的危險事件，總統與勇敢的菲律賓軍人站在一起，特別是菲律賓空軍。

菲律賓軍方10日指控，中國空軍飛機8日在黃岩島上空，對菲方NC-212i輕型運輸機的飛行路徑投擲照明彈，危及機上人員的生命；共軍則稱，菲國軍機不顧反覆警告，執意「非法闖入」空域，干擾中國正常演訓活動。

PCO引述小馬可仕說，當時菲律賓軍機是在菲律賓領空執行例行海上安全行動，斥責中國人民解放軍空軍飛機的行為「毫無道理、違法且魯莽」。

聲明說，海上局勢尚未平息，現在外界開始擔心空域也可能陷入動盪。

PCO強調，菲律賓將致力於透過適當外交與和平手段解決爭端，同時「強烈呼籲」中國展示自己有能力在海上及空中採取負責任的行動。

另一方面，菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）今天接受菲國DZBB廣播電台訪問時也說，菲律賓軍方不會因中方的威嚇，而停止巡邏專屬經濟區。

她說，菲律賓武裝部隊將繼續依據國際法，定期執行海域監看行動，捍衛國家主權與海上安全。

中國依據9段線，主張擁有南海大部分區域，菲律賓則依據聯合國海洋法公約（UNCLOS），主張延伸至南海的200海里專屬經濟區；黃岩島位於菲國200海里專屬經濟區範圍內。

設於海牙的常設仲裁庭2016年7月裁決，中國的9段線在國際法之下不具效力。

菲中兩國不時因南海主權爭議發生海上衝突。今年6月，中國海警人員揮舞刀棍和斧頭，登上菲律賓海軍充氣船，阻止菲方人員運送補給品到仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）上的一艘擱淺老舊軍艦，造成菲國軍人受傷。

這場衝突發生後，菲中兩國於7月間就菲方向仁愛暗沙上老舊軍艦執行補給事宜，達成「臨時性安排」，以降低緊張局勢。

小馬可仕 菲律賓 黃岩島

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