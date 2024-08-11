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控陸軍機黃岩島上空投照明彈 菲律賓總統：陸空軍在南海行動非法且魯莽

中央社／ 馬尼拉11日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕今天譴責中國空軍於南海水域採取的行動「不正當、非法且魯莽」，菲國軍方昨天稱2架中國軍機8日在南海黃岩島上空，向1架菲國軍機的飛行路徑投擲照明彈。美聯社資料照
菲律賓總統小馬可仕今天譴責中國空軍於南海水域採取的行動「不正當、非法且魯莽」，菲國軍方昨天稱2架中國軍機8日在南海黃岩島上空，向1架菲國軍機的飛行路徑投擲照明彈。美聯社資料照

菲律賓總統小馬可仕今天譴責中國空軍於南海水域採取的行動「不正當、非法且魯莽」，菲國軍方昨天稱2架中國軍機8日在南海黃岩島上空，向1架菲國軍機的飛行路徑投擲照明彈。

馬尼拉與北京當局昨天互相指控對方干擾兩國軍隊在黃岩島（Scarborough Shoal）周邊的行動，這是小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任以來，菲律賓首次對中國軍機的危險行徑提出抗議，而非中國海軍或海警的船艦。

菲律賓軍方昨天譴責中國空軍對菲國軍機採取「危險且挑釁的行動」，稱2架中國軍機8日於南海黃岩島上空，向1架正在例行巡邏的菲國軍機飛行路徑投擲數枚照明彈。

對此，中國人民解放軍南部戰區反駁說，菲律賓干擾中國的演訓活動，並指控菲國「非法闖入」中國南海黃岩島空域。

菲中兩國皆為南海主權聲索國，小馬可仕今天呼籲中國在海域及空域採取負責任的行為。

小馬可仕透過菲律賓總統通訊辦公室（Presidential Communications Office）於社群媒體X平台發布聲明指出：「我們才剛開始要平息海域風波，就已經擔心我國領空可能會出現不穩定的情況。」

路透社報導，中國駐馬尼拉大使館今天沒有立即回覆置評請求。

菲律賓智庫「國際發展與安全合作組織」（International Development and Security Cooperation）主任卡貝薩（Chester Cabalza）表示，中方的行動是「武力展示」，以應對菲國參與促進航行和飛越自由的多國演習。

南海 小馬可仕 菲律賓 黃岩島

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