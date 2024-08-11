延宕9年、通車時間改14次 越南河內第二條捷運終於部分啟用

越南首都河內市第二條捷運線在延宕9年後終於部分通車，短短三天吸引逾10萬民眾體驗。有學生家長表示，河內市交通常出現人車爭道情況，孩子若能搭捷運通勤她會比較放心。

河內市「仁-河內」（Nhon-Ha Noi）捷運線是河內市第二條通車的捷運路線，營運單位刻意選在8月8日上午8時正式載客，盼祈求好運、行車平安，前15天讓民眾免費搭乘，三天就吸引破10萬民眾朝聖。

「仁-河內」捷運線全長12.5公里、共12站，工程自2009年開工，原定2015年完工，在延宕9年、通車時間改了14次後，終於在8月8日先開通8.5公里的高架段，4公里的地下段預計2027年才會完工。

今天是「仁-河內」捷運線啟用第4天，適逢星期天，候車月台幾乎都是闔家出遊的民眾。由於河內市在2021年11月6日已開通第一條捷運線，有別當時多數民眾須經指導才能順利通過驗票閘門，這次進出站順暢許多。

來自太原省（Thai Nguyen）的吳氏雪（Ngo ThiTuyet）是一名教師，利用假日來探望在河內市求學的兒子順便體驗「仁-河內」捷運線。她表示，越南有能力興建捷運讓她很自豪，且站務人員服務態度都很好。

安全性對吳氏雪來說是搭乘捷運的最大優點。她指出，河內市車輛很多，且汽、機車道的劃分不清楚，她在家鄉老是憂心孩子騎車外出的安全問題，相較之下利用捷運通勤既安全又快速。

「仁-河內」捷運線從河內市郊西邊向東開往市中心精華地段，沿途並經過河內國家大學、河內師範大學、交通運輸大學等，還有36條公車路線可供轉乘，大學生族群有望成為未來的通勤主力。

現正就讀河內師範大學的趙氏一（Trieu Thi Nhat）表示，自己平常下課後就要趕著去打工，這條捷運線對她來說幫助很大，可免去塞車之苦。此外，她家與學校都剛好在捷運線旁，以後她會經常搭乘。

準大學生裴榮輝（Bui Vinh Huy）指出，河內市人口太多，交通塞到爆，尤其早上7時與下午5時，「下了課還要對抗塞車，不能馬上回家休息，這令我非常疲憊」。「仁-河內」捷運有經過他的大學，以後會搭捷運上下課。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，「仁-河內」捷運線工程一開始批准的營造成本為18.4兆越南盾（新台幣約238億元），主要來自法國政府的開發援助（ODA）貸款，經多次調整，總投資額增加至逾30兆越南盾、增資近63%。

「仁-河內」捷運線最高時速80公里，實際營運速度平均35公里，每一列車有4節車廂，共可載客近千人。車廂顏色以綠、紅、白為主色，設計靈感汲取自火龍果，但民眾受訪時被問及都一臉困惑。

河內市規劃到了2030年要有10條捷運線、總長417公里，高架段342公里、地下段75公里。目前已啟用的捷運包括13公里的「吉靈-河東」（Cat Linh-HaDong）線及「仁-河內」的8.5公里高架段。另外8條捷運線尚未開工。