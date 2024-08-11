巴黎奧運近尾聲…總統馬克宏得「回到現實」 面對組閣政治重重阻礙

法國舉辦奧運成功，已超越了許多法國人最瘋狂的想望，但未來幾週內，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）仍須回頭面對政治僵局的現實。

法國7月國會選舉結果，左派聯盟「新人民陣線」（NFP）勝出，其次才是馬克宏的中間派勢力，極右翼的「國民聯盟」（RN）第3，3大陣營中沒有一個接近國會絕對多數席位。

選舉結束至今已5週了，但法國仍然沒有新總理。在巴黎奧運期間，由馬克宏前政府聯盟的總理艾塔爾（Gabriel Attal）繼續看守內閣。

法新社報導，馬克宏可能希望藉奧運來提升運氣，如同1998年法國主辦國際足總世界盃並贏得冠軍，將時任總統席哈克（Jacques Chirac）的支持率拉抬上來一樣。

但即使在8月28日至9月8日帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）舉辦期間，巴黎會繼續成為大眾矚目的焦點，馬克宏仍得回歸到充滿憂慮的現實面。

馬克宏目前支持率仍遠低於30%，他在國會選舉及奧運期間都保持低調，大部分時間都在法國總統的地中海度假官邸度過，只是偶爾回到巴黎。

奧運閉幕後，馬克宏的首要任務是提名新總理人選及組成新政府，並要護送在國會過關，但此一程序似乎仍和奧運前一樣，面對重重阻礙。

選後成為最大派系的左翼聯盟新人民陣線已經表示，想要經濟學家卡斯特（Lucie Castets）擔任新總理。

但馬克宏陣營對這構想興趣不大，而比較偏好和傳統右翼共同結盟，總理選項當中，席哈克時代的部長、現任法國北部上法蘭西大區（Hauts de France）首長貝特宏（Xavier Bertrand）經常被視為是領導中間派的人選。

即將卸任的平等部長貝潔（Aurore Berge）指名貝特宏為可能的總理人選，說他「在政府、國會調和鼎鼐，擁有豐富經驗」。

綠黨領袖彤德利耶（Marine Tondelier）說，「這次奧運期間政治休戰，不僅因為馬克宏累了，也是因為他想要一些時間」，還「要阻撓任何作政治變革的企圖」。

一般預期，馬克宏可能會在奧運今天閉幕和帕運28日開幕之間的空檔，宣布新總理人選。

根據法國憲法，總理由總統任命，因此左翼聯盟沒辦法迫使馬克宏行動。馬克宏則是敦促各政黨努力組成更廣泛的聯盟。

眾所周知，馬克宏經常利用在布瑞岡松堡（Fort de Bregancon）度假期間安靜閱讀和深度反思，根據一名與馬克宏親近的人士透露，馬克宏「仍在思考」。