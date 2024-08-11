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第5號颱風「瑪莉亞」進逼日本 兩地方政府對近4萬居民發避難指示

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本氣象廳預測，今年第5號颱風瑪莉亞明天將登陸東北地方並帶來驚人雨量，首當其衝的岩手縣久慈市與岩泉町，今天開設避難所並對近4萬居民發布警戒等級次高的「避難指示」。

岩手縣、宮城縣及青森縣從今天入夜後直到明天上午有機會出現短時間強降雨的「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），可能會為東北地方靠太平洋側地區帶來超過往年8月一整個月的雨量，氣象廳呼籲民眾嚴防土石災害、低窪地區淹水、河水暴漲氾濫等災情。

日本放送協會（NHK）報導，隨著颱風進逼，臨海的岩手縣久慈市政府已針對全市1萬5404個家戶共3萬1465人發布避難指示；同縣岩泉町公所也針對全町4087個家戶共7907人發布避難指示。

避難指示屬於5階段警戒的第4級，最高等級是第5級。避難指示意指極可能發生災情，地方政府再度呼籲民眾撤離家園，尚未撤離民眾應馬上撤離；如果此時要前往避難所顯有危險，應找尋附近安全地點或比建物高的地方避難，確保自身安全。

久慈市政府已在市府及綜合福祉中心等24處地點開設避難所，岩泉町公所也在町民會館等10處地點開設避難所，呼籲民眾在可以避難時及早採取行動。

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