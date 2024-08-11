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控烏克蘭侵犯領空…白俄羅斯喊強化邊界防衛、召喚臨時代辦

中央社／ 莫斯科10日綜合外電報導
白俄總統魯卡申柯（圖）在白俄羅斯東部的會議上表示，烏克蘭「十多架」無人機昨天侵犯與俄羅斯接壤的莫基列夫（Mogilev）地區白俄領空，有數架遭白俄空防部隊摧毀。美聯社
白俄總統魯卡申柯（圖）在白俄羅斯東部的會議上表示，烏克蘭「十多架」無人機昨天侵犯與俄羅斯接壤的莫基列夫（Mogilev）地區白俄領空，有數架遭白俄空防部隊摧毀。美聯社

白俄羅斯表示，烏克蘭無人機攻擊俄羅斯庫斯克州（Kursk）期間侵犯白俄領空，今天已增派部隊，強化與烏克蘭邊界的防衛。

路透社報導，白俄外交部召見烏克蘭臨時代辦，要求採取措施確保此類事件不再發生，並表示，如果這種事件重演，白俄將考慮基輔在明斯克的外交駐點是否「適當」。

白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在白俄羅斯東部的會議上表示，烏克蘭「十多架」無人機昨天侵犯與俄羅斯接壤的莫基列夫（Mogilev）地區白俄領空，有數架遭白俄空防部隊摧毀。

俄國總統普亭最親密盟友之一的魯卡申柯表示，其他進犯的無人機在俄國雅羅斯拉夫爾州（Yaroslavl）附近被摧毀。

白俄羅斯通訊社（BelTA）引述魯卡申柯報導：「我不明白為什麼烏克蘭必須這樣做，我們必須對此進行調查，但我們已經…明確表示並向他們表明，任何挑釁都會得到回應。」

基輔 普亭 烏克蘭 白俄羅斯 魯卡申柯

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