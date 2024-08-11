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巴西失事客機62具遺體全數尋獲 黑盒子送交分析

中央社／ 巴西維涅杜市10日綜合外電報導
巴西Voepass航空公司一架客機9日在該國維涅杜市墜毀，機上61人全部罹難。（歐新社）
巴西Voepass航空公司一架客機9日在該國維涅杜市墜毀，機上61人全部罹難。（歐新社）

巴西當局表示，一架民航機日前墜毀後，機上62人的遺體已全數尋獲，專家也已將黑盒子送交分析以釐清空難原因。

法新社報導，從影片畫面可看到，1架ATR 72-500型飛機昨天快速失去飛行高度，最後在維涅杜市（Vinhedo）的住宅區墜毀。失事地點位在巴西金融首都聖保羅（Sao Paulo）西北方，兩地相隔約80公里。

聖保羅消防局的凱蘇（Olivia Perroni Cazo）表示，由Voepass航空公司營運的這架飛機，幾乎是以垂直方式墜落，機腹著地並爆炸起火，撞擊力道之大，飛機幾乎被「壓平」。

當地政府晚間表示，「總共找到62具屍體（34名男性和28名女性），已送往聖保羅太平間進行身分識別並交給家人。」

這架由ATR公司製造的雙渦輪螺旋槳發動機客機，事發當時正從南部巴拉納州卡斯卡維爾市（Cascavel）飛往聖保羅的瓜魯柳斯國際機場（Guarulhos international airport）。

巴西航空事故研究與預防中心（CENIPA）負責人莫雷諾（Marcelo Moreno）表示，該中心的專家團隊已開始分析失事飛機的黑盒子，也就是座艙語音紀錄器（CVR）和飛航資料紀錄器（FDR）。

巴西空軍表示，計劃「於預計30天內」發布初步報告。

航班追蹤網站Flightradar24指出，這架飛機在5180公尺的高度飛行了大約1個小時，下午1時21分開始以災難性的速度下墜。

空軍報告顯示，雷達於下午1時22分與飛機失去聯繫。聲明中並說機組人員「從未宣布飛機處於緊急狀況，也沒有經歷惡劣天氣條件」。

Voepass營運主管穆拉（Marcel Moura）表示，飛機在事故前一晚進行了例行維修，「沒有發現技術問題」。

專家表示，這起事故的原因可能是機翼結冰。莫拉則表示，這型飛機飛行高度雖「對結冰更敏感」，但事發當時的情況「是在可接受的參數範圍內」。

這起墜機事故並未造成地面人員傷亡。

總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）已宣布針對這起巴西史上最嚴重空難之一全國哀悼3天。

巴西 黑盒子

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