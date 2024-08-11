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澳洲情報機構：友邦在澳洲內部進行干預

中央社／ 雪梨11日綜合外電報導

澳洲情報機構負責人今天指控部分友邦在澳洲內部進行外國干預，他還表示，如果干預者的身分曝光，會讓人非常驚訝。

坎培拉當局去年指責伊朗參與外國干預行動，並補充說澳洲情報部門干擾「個人」對一名伊朗裔澳洲人的住宅進行監視行動。

但澳洲安全情報組織（Australian Security IntelligenceOrganisation, ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）表示，其他國家也在秘密嘗試干預澳洲的政治體制及其僑民社群

勃吉斯接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時說：「我能想到至少有3或4個人實際上積極參與了外國對澳洲僑民社群的干預。其中一些人會讓你感到驚訝，其中一些人也是我們的朋友。」

除了證實伊朗參與的指控外，勃吉斯拒絕透露哪些國家涉入。

勃吉斯說，外國干預、間諜活動和出於政治動機的暴力是澳洲的主要安全問題。

他說：「在僑民社群中，有多個國家試圖威脅和恐嚇生活在這個國家的澳洲人。」

勃吉斯曾在2022年透露，澳洲安全情報組織挫敗了一名與外國政府關係密切的富人干預陰謀。

他當時表示，那名富人轉了數十萬美元給一名員工，試圖影響選舉，但沒有具體說明針對的是哪場選舉。

澳洲安全情報組織本月將澳洲的恐怖主義威脅等級提高到「可能」，並稱國內極端意識形態興起，提高未來12個月暴力行為發生的可能性。

伊朗 澳洲 社群

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