駐奧克蘭處長大學演講 籲明察中共對台法律戰

駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶8月9日受邀紐西蘭奧克蘭大學演說，從經濟、戰略安全等面向，講述台灣在區域與全球重要性，並籲各界明察中共近年對台加大力道進行的法律戰作為。

陳詠韶以「台灣重要性」（Taiwan Significance）為題演說。她指出，台灣土地雖小，但2350萬人努力的成就極為閃亮，不但經濟成長率冠亞洲四小龍，國際競爭力全球第六，對外貿易量及外來投資均持續增加，科技上生產全球92%高階晶片、2/3的AI伺服器，扮演全球戰略產業供應鏈中極重要的角色。

陳詠韶指出，戰略上，全球近半數海運貨櫃航經台灣海峽、每年兩百萬架次班機飛越所屬航空區，是全球經貿與能源運輸生命線，台灣地處第一島鏈核心位置，並能制約中國對印太投射軍事影響力。

陳詠韶說，民主方面，台灣則有亞洲數一數二的民主與自由的評比，性平及LGBTI（男女同志、雙性戀、跨性別、雙性人，+含括更多元的性少數族群，例如酷兒、無性戀、泛性戀等）成就傲人；1996年首次總統直選以來並已數度和平權力轉移，公民社會充滿活力，是華語社會唯一成功的民主典範。

陳詠韶表示，習近平2012年上任以來大談「中國夢」，把統一視為其偉大復興所必須，並修憲去除任期強勢領導，對外因此更加激進，對內更加獨裁控制，對台灣的立場也更加強硬。

陳詠韶說，台灣面臨中國軍事威脅、外交孤立、經濟脅迫及各種灰色地帶攻擊，除持續致力強化本身因應的韌性，也呼籲各界明察中共近年對台加大力道進行法律戰的作為，包括錯誤詮釋聯合國2758號決議案，企圖阻斷台灣的國際參與，以及惡意將其「一中原則」與各國的「一中政策」扭曲混淆，無理要求各國停止與台灣進行行之有年的互訪或交流。

陳詠韶強調，聯大2758號決議案既未提及台灣，亦未認定台灣是中國一部分，遑論授權中國在國際代表台灣。而包括美國、紐西蘭在內的多數國家都只是認知到中國對台立場，並未同意或承認中國對台灣主權的主張。

陳詠韶演講中觸及兩岸關係及區域複雜情勢，也引發學生踴躍提問，包括台灣國際參與、南海情勢、兩岸經貿發展策略等議題。最後，學生感謝演說內容豐富，從中更加了解台灣，也希望有機會赴台灣研讀華語或旅行，現場氣氛熱烈。