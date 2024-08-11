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委內瑞拉選舉爭議不下 法院：反對派未能提交證據

中央社／ 卡拉卡斯10日綜合外電報導
馬杜洛（Nicolas Maduro）。（美聯社）
馬杜洛（Nicolas Maduro）。（美聯社）

委內瑞拉最高法院今天表示，對7月28日總統選舉之爭議，法院至今未收到反對派聯盟所提證據，並警告說，將來一旦調查結束，法院在贏家的裁決將是最後定案。

綜合路透社和法新社報導，委國選務當局至今還未公布詳細計票結果，且官網自7月29日凌晨以來一直處於關閉狀態。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣稱自己以些微差距贏得連任。反對派則公布列印出來的計票結果，聲稱在野候選人龔薩雷斯（Gonzalez Urrutia）囊括67%選票。馬杜洛則否認這份紀錄的合法性。

在委內瑞拉，投票機器會列印3份投票紀錄，分別給選務當局、執政黨及在野候選人。

委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）8月2日正式認定馬杜洛以52%選票勝選。然而，國家選舉委員會拒絕公布各投票所的確切統計數字，理由是資料遭駭。

大多數觀察家表示，委內瑞拉最高法院效忠馬杜洛政府。

首席法官羅德里格斯（Caryslia Rodriguez）今天對媒體和外交官員說：「（反對派聯盟）民主統一平台（Unitary Platform）成員並未向法院提交任何選舉資料。」

羅德里格斯表示，一旦選舉調查結束，法院的裁決將「不可上訴，而且必須遵守」。

鄰近國家巴西、哥倫比亞和墨西哥8日發表聯合聲明，敦促委內瑞拉選務機構公開詳細計票結果，並說委國最高法院並非這件事的解決之道。

其他拉丁美洲國家和美國，都拒絕承認馬杜洛勝選。委國盟友俄羅斯和中國則向馬杜洛表示祝賀。

委內瑞拉 馬杜洛

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