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巴西客機失控旋轉墜毀 61人全罹難

聯合報／ 記者胡玉立、編譯徐榆涵／綜合報導
巴西Voepass航空公司一架客機九日在該國維涅杜市墜毀，機上六十一人全部罹難。因墜機地點位於住宅區，故可見兩旁民房。（歐新社）
巴西Voepass航空公司一架客機九日在該國維涅杜市墜毀，機上六十一人全部罹難。因墜機地點位於住宅區，故可見兩旁民房。（歐新社）

巴西Voepass航空公司一架ATR 72-500雙發渦輪螺旋槳發動機客機，九日墜毀在距巴西聖保羅州西北方約八十公里的維涅杜市住宅區，機上六十一人全部罹難。這是巴西境內第五大空難事件，也是全球自去年一月以來死亡人數最多的空難。巴西總統魯拉在社群媒體Ｘ宣布全國默哀三天。

該公司聲明，該二二八三號航班共有五十七名乘客和四名機組員，當地時間上午十一點五十八分從巴西南部的巴拉納州卡斯卡維爾市飛往聖保羅州瓜魯柳斯機場途中墜毀。「目前正優先向罹難者家屬提供全面協助，並與當局合作，以確定事故原因」。

社群媒體影片顯示，該機墜地前失控旋轉，最後墜落在民宅附近的樹林後方，隨即冒出大量黑煙。目睹的居民在事故現場附近受訪時說，「我以為會掉在我們院子內，真可怕。但感謝老天，居民無人傷亡」。

Voepass執行長布希說，該公司將與巴西航空事故研究與預防中心（ＣＥＮＩＰＡ）密切合作，以調查事故原因。布希及該公司營運總監穆拉說，五十七名乘客均持巴西的（旅行）證件，尚不清楚是否有雙重國籍。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述巴西當局報導，已尋獲機上的黑盒子。ＣＮＮ另引述巴媒環球電視台報導，至少有十人因排錯登機門而未登機逃過一劫。亞德里亞諾．阿西斯因遲到而被一名Voepass的地勤人員拒絕登機，他得知發生空難後和該地勤擁抱。他在Ｘ寫道，這令人難以置信。

據即時追蹤全球飛航的Flightradar24網站，該航班最後六十秒內以每分鐘八千呎至二點四萬呎速度俯衝；十秒內下降二五○呎，八秒內爬升四百呎，再下降近兩千呎，接著一分鐘內快速下墜一點七萬呎。ＣＥＮＩＰＡ表示，飛行員沒回應聖保羅航管呼叫、也沒求助，也沒提到正在惡劣天候下飛行。

由義大利與法國合組的飛機製造商ＡＴＲ聲明，該公司專家正全力支援客戶並展開調查。巴西史上最大空難發生於二○○七年七月十七日，一架巴西天馬航空（ＴＡＭ）空巴A-320客機未能安全降落聖保羅孔戈尼亞斯機場跑道，在雨中失控衝出，穿過一條公路後撞上一個加油站和一棟商業大樓，共造成機上及地面共一九九人喪生。

英國每日郵報引述在美國有四十多年駕駛客機經驗的聯合航空退休機長艾默（Ross Aimer）報導，該機恐發生引擎故障、飛行控制故障或機翼等飛機關鍵零部件損壞，飛機一進入「死亡螺旋」就難以擺脫。

艾默認為，墜機可能原因是飛機低速飛行時失速，即機翼上的氣流太慢而無法提供足夠升力。當飛機太慢時就可能發生這種情況，原因可能是機械故障、極端亂流、飛行員失誤或機翼撞到鳥等。但該機當時正在一點七萬呎高度飛行，因此不太可能有鳥。

保羅 巴西 空難

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