孟加拉示威波及更多官員 大法官及央行總裁請辭

孟加拉學生示威迫使總理哈希納下台並出逃後，如今又波及她執政期間任命的更多官員，孟加拉官員今天表示，首席大法官哈山以及中央銀行總裁塔路克德已經請辭。

路透社報導，孟加拉司法部顧問納茲魯爾（Asif Nazrul）在臉書發布影片貼文，聲稱首席大法官哈山（Obaidul Hassan）已經辭職。示威學生先前警告哈山，若不請辭就會面臨「嚴重後果」。

在孟加拉臨時政府擔任顧問的納茲魯爾，也敦促示威者保持和平，他說道：「不要破壞任何公共財產。」

孟加拉財政部顧問阿邁德（Salehuddin Ahmed）告訴記者，孟加拉銀行（Bangladesh Bank）總裁塔路克德（Abdur Rouf Talukder）也已請辭，但鑒於這項職務的重要性，他的辭呈尚未被接受。

哈山和塔路克德傳出請辭的消息後，路透社尚未聯繫到兩人。

孟加拉學生團體因為反對公務員職缺配額制度而在7月發起示威，但政府鎮壓抗議而逐漸升溫成哈希納（Sheikh Hasina）執政15年來最嚴重動亂。

過去1個多月來死於衝突者逾300人，光是8月4日就死亡近百人，因流血示威失控，哈希納5日倉皇下台並外逃，諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）已出任臨時政府首席顧問。