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曾受聯合國制裁 伊朗任命官員續任核能機構負責人

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
伊朗總統裴澤斯基安10日任命艾斯拉米繼續擔任伊朗原子能組織主席。圖／美聯社
伊朗總統裴澤斯基安10日任命艾斯拉米繼續擔任伊朗原子能組織主席。圖／美聯社

據美聯社報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）10日任命曾在美國求學、16年前遭聯合國制裁的艾斯拉米（Mohammad Eslami），繼續擔任伊朗原子能組織主席。

67歲的艾斯拉米將繼續擔任伊朗民用核計畫負責人。2008年，聯合國以參與或、直接協助或支持伊朗核擴散，研發核武運載系統為由，對艾斯拉米實施制裁，當時他是伊朗國防產業訓練與研究所所長。

2021年，伊朗當時的總統萊希（Ebrahim Raisi）任命艾斯拉米擔任伊朗原子能組織主席。艾斯拉米曾在伊朗國防產業工作多年，也曾擔任負責研發與產業的國防部副部長一職。他曾於美國求學，擁有密西根州底特律大學與俄亥俄州托雷多大學土木工程學位。

自限制伊朗核能活動，以換取解除經濟制裁的2015年核協議破裂後，德黑蘭受到西方國家嚴厲制裁迄今日。當時，美、法、英及德國指控伊朗未遵守2015年核協議，將核能活動升級，也未能與聯合國監管機構國際原子能組織合作。

伊朗則反駁西方國家並未按2015年協議取消經濟制裁，且伊朗的核能計畫僅限於和平用途，旨在發電與用於癌症治療，一直以來也受國際原子能組織的監控。裴澤斯基安在競選總統期間曾表示，上台後將努力恢復核協議。

伊朗 國防部 核能

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